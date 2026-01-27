Thưởng Tết trung bình của nhân viên Long Châu tăng 47%, cao nhất nhận 127 triệu đồng

Cụ thể, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Mức thưởng trung bình của một dược sĩ Long Châu năm 2025 là 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm 2024. Trong đó, cá nhân cao nhất nhận 127 triệu đồng. Số dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Thưởng Tết là sự tri ân dành cho những nỗ lực bền bỉ và thầm lặng (Ảnh: Long Châu).

Một năm “đi cùng khách hàng” bằng cả trái tim

Ở Long Châu, chuyên viên y tế không chỉ là người tư vấn thuốc hay tiêm chủng, mà còn là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu gia đình. Từ sáng sớm đến đêm muộn, trong những ngày thời tiết khắc nghiệt hay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng đột biến, đội ngũ Long Châu luôn kiên trì bám trụ, tận tâm lắng nghe và đồng hành cùng người dân. Các nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng vẫn hoạt động xuyên suốt, mang đến sản phẩm, dịch vụ chất lượng và an toàn.

Ít ai biết rằng, đằng sau đó là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình, gác lại những khoảnh khắc riêng tư để thực hiện nhiệm vụ. Dẫu vậy, nhưng người Long Châu vẫn luôn tận tụy đảm bảo từng đơn thuốc được tư vấn cẩn trọng, từng mũi tiêm được thực hiện an toàn.

Người Long Châu không quản ngại đến những vùng quê xa chăm sóc sức khỏe người dân (Ảnh: Long Châu).

Sự vững vàng chuyên môn còn thể hiện qua nhiều tình huống hỗ trợ cứu sống bệnh nhân đột quỵ kịp thời, cứu sống em bé hóc dị vật, giúp đỡ người dân bị sốc phản vệ… Tại Long Châu, chuyên viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu cho người dân trong các trường hợp nguy cấp.

Cật lực chuẩn bị hàng tấn thuốc men, vật tư thiết yếu ủng hộ cho bà con vùng bão lũ (Ảnh: Long Châu).

Năm vừa qua ghi dấu “Long Châu sẻ chia” với hơn 170 chương trình tầm soát, tư vấn sức khỏe miễn phí được tổ chức, chăm sóc cho gần 30.000 bà con khắp mọi miền. Đây là nỗ lực bền bỉ và lâu dài thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những vùng khó khăn.

Con người là kim chỉ nam trong mọi hoạt động tại Long Châu (Ảnh: Long Châu).

Song song, đội ngũ Long Châu nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, lành mạnh hóa thị trường dược thông qua chiến dịch “Xuất xứ minh bạch - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, cho phép khách hàng tra cứu thông tin và giấy tờ sản phẩm trực tiếp tại nhà thuốc và trên nền tảng số. Hệ thống còn hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm tra kép chất lượng đầu vào.

Dấn thân nơi tuyến đầu, đặc biệt trong bão lũ

Một trong những dấu ấn sâu đậm trong năm 2025 còn là hình ảnh các chuyên viên y tế Long Châu lên đường về vùng bão lũ, mang theo thuốc men, vật tư y tế và cả tinh thần sẻ chia. Dù điều kiện thiếu thốn, giao thông chia cắt, họ vẫn kiên cường tổ chức hàng nghìn lượt khám bệnh cộng đồng miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Hàng tấn thuốc, thiết bị y tế gửi đến bà con miền Trung (Ảnh: Long Châu).

Ngay trong lúc thiên tai hoành hành, các nhà thuốc Long Châu vẫn mở cửa ngày đêm. Có lúc, ngập lụt sâu, dược sĩ phải lội nước, cấp tốc đóng gói dược phẩm đưa lên cao để giảm thiểu thiệt hại. Khó khăn là thế nhưng không ai bỏ cuộc, vì họ biết rằng mỗi nhà thuốc chính là một điểm tựa sức khỏe của người dân trong những ngày giông bão.

Thưởng Tết tăng mạnh: Sự ghi nhận bằng hành động

Chính sách thưởng Tết tăng trong năm nay là cam kết rõ ràng của hệ thống, khẳng định sự hy sinh và cống hiến luôn được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Mỗi con số không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, mà còn là sự ghi nhận cho hàng triệu giờ làm việc, những ca trực kéo dài và tinh thần “khách hàng trước hết” mà đội ngũ y tế Long Châu đã bền bỉ giữ gìn.

Bên cạnh thưởng Tết, trong năm vừa qua, Long Châu đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động. Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không thể tách rời việc chăm lo đầy đủ cho chính những người làm nghề y, cả về thu nhập, môi trường làm việc lẫn cơ hội phát triển dài hạn.

Hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng là điểm tựa vững vàng của hàng triệu gia đình (Ảnh: Long Châu).

Tri ân hôm nay - tiếp sức cho hành trình dài phía trước

Đại diện Long Châu bày tỏ: “Sự tri ân hôm nay không chỉ để nhìn lại một năm đã qua, mà còn để cùng nhau vững bước trên hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt bằng chuyên môn, bằng trái tim và bằng trách nhiệm xã hội bền vững".

Bước sang năm mới, Long Châu tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nơi sự tận tâm, chuyên môn và tinh thần phục vụ cộng đồng được đề cao hàng đầu. Đó cũng là nền tảng để đội ngũ chuyên viên y tế, nhân viên Long Châu tiếp tục vững tâm với nghề, vững bước với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.