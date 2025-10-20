Thương hiệu quạt KDK và hành trình gặt hái thành công tại Việt Nam

Ngày 16/10, thương hiệu quạt hàng đầu Nhật Bản KDK đã tổ chức sự kiện “Re - Drive KDK: Journey Forward, Together We Rise - Tiếp bước hành trình, ta cùng vươn cao” tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake.

Sự kiện quy tụ đông đảo đối tác, đại lý và khách hàng thân thiết, là dịp để KDK cùng nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống và cho người tiêu dùng Việt Nam.

Khẳng định vị thế tiên phong: Hơn 100 năm kinh nghiệm

Thành lập từ năm 1909, KDK đã nổi bật bởi chất lượng và sự tin cậy trong ngành điện gia dụng toàn cầu. Với hơn 100 năm không ngừng đổi mới, KDK tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh gọn, mang đến những giải pháp làm mát an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Tinh thần cải tiến để hướng tới sự an toàn tối đa cho người dùng đã trở thành một phần trong bản sắc của KDK. Là nhà tiên phong trong công nghệ an toàn cho quạt trần, KDK không chỉ tuân thủ những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhất mà còn sở hữu nhiều giải pháp được cấp bằng sáng chế, thể hiện cam kết mang đến trải nghiệm mát lành và an tâm cho người tiêu dùng.

Đến nay, KDK đã có mặt tại hơn 50 thị trường trên toàn cầu, trở thành thương hiệu được hàng triệu gia đình tin tưởng nhờ thiết kế tinh tế, độ bền vượt trội và công nghệ tiên tiến.

Tại Việt Nam, KDK xây dựng mạng lưới phân phối phủ rộng từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TPHCM. Điều này mang đến cho người tiêu dùng cơ hội dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm chính hãng chuẩn Nhật.

Công nghệ Nhật cho tổ ẩm thư thái

Tại sự kiện, KDK giới thiệu các dòng sản phẩm quạt động cơ DC thế hệ mới, tích hợp nhiều cải tiến nổi bật, vượt lên giới hạn của một thiết bị gia dụng để mang đến phong cách sống tinh giản và tiện nghi.

KDK sở hữu hiệu năng vượt trội khi sử dụng động cơ DC cao cấp, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng tối đa. Quạt điện KDK mang đến làn gió tự nhiên nhờ công nghệ 1/f Yuragi mô phỏng nhịp gió tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái và bảo vệ sức khỏe người dùng.

Thương hiệu KDK mang tới cho người dùng sự an tâm tối đa với hệ thống bảo vệ 3 lớp đảm bảo vận hành ổn định, an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

Khách mời tham dự còn được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại khu vực trưng bày, tham gia minigame và bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Đây là cơ hội để đối tác và khách hàng hiểu rõ hơn về ưu điểm vượt trội của sản phẩm KDK, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững.

Mối quan hệ đối tác bền vững: Chìa khóa của thành công

Sự thành công của KDK tại Việt Nam không thể tách rời khỏi sự đồng hành của các đối tác, nhất là đơn vị phân phối TCTM. Sự kiện lần này là dịp để KDK tri ân đến các nhà phân phối và khách hàng thân thiết, những người đã tin tưởng và góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Thông điệp “Tiếp bước hành trình, ta cùng vươn cao” là lời cam kết mạnh mẽ thể hiện tinh thần đồng hành và phát triển bền vững giữa KDK và các đối tác. Thông qua đó, KDK khẳng định mong muốn cùng nhau kiến tạo những bước tiến mới, góp phần mang lại cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

