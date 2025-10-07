Thương hiệu khăn và phụ kiện em bé Piumie ra mắt tại Việt Nam

Piumie - thương hiệu tiên phong của SDC trong ngành hàng mẹ và bé

Ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số trẻ và mức sống cao hơn. Với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, chỉ một hóa chất độc hại hay đường may sắc nhọn cũng có thể gây hệ lụy lâu dài. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Piumie - một thương hiệu đặt an toàn lên hàng đầu - trở thành lời giải cho những trăn trở của cha mẹ Việt.

Năm 2025, SDC mở rộng sang lĩnh vực mẹ và bé, và Piumie là thương hiệu đầu tiên được ra mắt. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết mang đến cho thị trường Việt những sản phẩm chất lượng cao, đồng hành cùng gia đình trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Thương hiệu khăn và phụ kiện em bé Piumie (Ảnh: Piumie).

Piumie hiện tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính là dòng khăn vải dệt (gồm khăn sữa, khăn tắm, khăn đa năng với 4 chất liệu đặc trưng gạc xô, muslin, muslin nhăn và sợi tre) và phụ kiện (gồm khăn vải khô đa năng, tăm bông - những vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày).

Sản phẩm khăn đa năng Piu Cloud (chất liệu muslin nhăn) của Piumie (Ảnh: Piumie).

Chất lượng ghi dấu niềm tin với gia đình Việt

Khăn sợi tre của Piumie đã được TÜV SÜD - một trong những tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới - chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn theo chương trình CPSIA (Hoa Kỳ). Đây chính là minh chứng cho cam kết của Piumie về tính an toàn cho bé, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mẹ.

Khăn sữa sợi tre Piu Bamboo của Piumie (Ảnh: Piumie).

Chứng nhận GCC do TUV SUD kiểm định dành cho sản phẩm Khăn sợi tre Piumie (Ảnh: Piumie).

Thiết kế tinh tế trong từng chi tiết

Piumie mang đến sự đa dạng đáp ứng nhu cầu thường ngày với các dòng sản phẩm khăn sữa, khăn tắm, khăn đa năng, khăn vải khô đa năng và tăm bông. Ngoài chất liệu, Piumie chú trọng thiết kế với viền khăn và bề mặt vải được xử lý kỹ, giảm xù lông và tăng độ bền.

Kích thước và số lớp của khăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Họa tiết độc quyền thân thiện, gần gũi với mẹ và bé. Sự kết hợp giữa an toàn và tiện dụng giúp Piumie trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc trẻ nhỏ.

Bộ chăn gối mây bốn mùa Waffle cotton Piumie (Ảnh: Piumie).

Ngay khi ra mắt, Piumie đã được định hướng sẽ phân phối rộng rãi qua hệ thống cửa hàng mẹ và bé, siêu thị và sàn thương mại điện tử. Mục tiêu sắp tới của thương hiệu là mang tới tiêu chuẩn an toàn mới cho khăn và phụ kiện em bé tại Việt Nam.

Khăn vải khô đa năng và Tăm bông Piumie (Ảnh: Piumie).

Chị N.T.H (Hà Nội) chia sẻ: “Khăn Piumie mềm mại, thấm hút rất tốt, mình thích nhất là khăn sợi tre và muslin”.

Một chủ chuỗi phân phối hàng mẹ và bé lớn cũng cho hay: “Việc thương hiệu mới ra mắt nhưng đã có chứng chỉ quốc tế GCC là điểm khác biệt quan trọng, giúp đại lý và cha mẹ yên tâm”.