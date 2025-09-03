Thưởng bánh thượng hạng, trúng quà giá trị cùng Lotte Chocolat

Trong nhịp sống hối hả của đô thị, những phút giây nghỉ ngơi lại trở nên quý giá hơn. Để những khoảng lặng ấy thêm trọn vẹn, Lotte Chocolat mang đến chiếc bánh mềm thơm đậm vị, ngon như bánh tươi - kết tinh từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản cùng nguyên liệu thượng hạng.

Không chỉ chiều vị giác, mỗi chiếc bánh còn là một lời nhắc nhở dịu dàng: bạn xứng đáng được chiều chuộng và tận hưởng những giờ vàng thư giãn, dù bận rộn đến đâu.

Giây phút lặng yên, ngọt ngào chạm vị giác

Với dân văn phòng, cả ngày dài là chuỗi công việc nối tiếp, những giờ họp dồn dập và deadline (thời hạn hoàn thành) dí sát. Thế nhưng, giữa guồng quay ấy, ai cũng nên có những thói quen nhỏ để tự làm dịu mình: nhấm nháp một chiếc bánh ngọt ngay tại bàn làm việc, tranh thủ chụp vài tấm hình rồi chia sẻ lên mạng xã hội như một cách tự khích lệ bản thân.

Bánh Lotte Chocolat mềm thơm đậm vị để mỗi phút giây nghỉ ngơi trở nên thư thái trọn vẹn hơn.

Bánh Lotte Chocolat ra đời để đồng hành cùng bạn trong chính những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ấy. Một chiếc bánh gửi gắm thông điệp “Mềm thơm đậm vị - Ngon như bánh tươi”. Ngay khi bóc lớp bao bì màu vàng gold hoặc màu bạc sang trọng cùng các biểu tượng Nhật Bản được thiết kế đầy tinh tế, hương socola tuyệt hảo lan tỏa, đánh thức mọi giác quan. Lớp bông lan mềm mịn ôm trọn phần nhân marshmallow dai ngon hòa quyện, mang hương vị độc đáo khó cưỡng, tạo hậu vị ngọt ngào.

Bao bì màu vàng gold bắt mắt với điểm nhấn thiết kế biểu tượng Nhật Bản đầy tinh tế của Lotte Chocolat.

Mang dấu ấn từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản, dù là bánh Socola Pie Lotte Chocolat mềm thơm hay bánh Bouchee Lotte Chocolat dai ngon độc đáo, mỗi chiếc bánh đều chinh phục vị giác với chất lượng thượng hạng, gợi cảm giác như vừa thưởng thức chiếc bánh tươi mới ra lò. Hơn cả một món ăn vặt, Lotte Chocolat chính là “liều vitamin ngọt” giúp bạn cân bằng cảm xúc giữa ngày dài bận rộn và nhắc nhở rằng bạn luôn xứng đáng được yêu thương.

Thưởng thức vị bánh tươi, đón chờ quà hứng khởi

Các giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mãi của Lotte Chocolat.

Không chỉ mang đến hương vị thượng hạng, Lotte Chocolat còn gửi bạn gấp đôi niềm vui qua chương trình khuyến mãi mới: “Bắt khoảnh khắc vàng - Chạm ngay quà đỉnh”, chỉ với 5 bước đơn giản: Mua bánh - Quét mã - Nhập mã dự thưởng - Chọn hộp bánh bất kỳ - Nhận ngay cơ hội trúng thưởng giá trị.

Từ ngày 1/9 đến 1/12, chương trình triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều phần quà giá trị gồm:

9 giải nhất: Điện thoại Iphone 16 128GB.

99 giải nhì: Máy chụp hình Fujifilm Instax Camera Mini 12.

29.999 giải ba: Mã thẻ nạp điện thoại của các nhà mạng viễn thông đang hoạt động tại Việt Nam trị giá 20.000 đồng.

Từ bây giờ, bạn có thể chọn cho mình một hộp bánh Lotte Chocolat để biến khoảng nghỉ trở nên chất lượng trong ngày bận rộn của bạn: tận hưởng bánh mềm thơm, đậm vị, và đầy bất ngờ với cơ hội trúng những phần quà giá trị để tinh thần thêm hứng khởi.

Tập đoàn Lotte là nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều nhãn hiệu quen thuộc như Lotte Xylitol, Toppo, Koala’s March... Với hương vị mềm thơm đậm vị, ngon như bánh tươi, Lotte Chocolat mang đến trải nghiệm thưởng thức chuẩn mực từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản.

Từ ngày 1/9 đến ngày 1/12, khách hàng khi chọn mua bánh Socola Pie Lotte Chocolat hay bánh Bouchee Lotte Chocolat vị socola và phô mai (dạng hộp 6 gói hoặc 12 gói) sẽ có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi “Bắt khoảnh khắc vàng - Chạm ngay quà đỉnh”.

Với mỗi hộp bánh hợp lệ, khách hàng có một mã dự thưởng để tham gia quay thưởng trực tuyến nhận các phần quà giá trị như iPhone 16 128GB, máy chụp hình Fujifilm Instax Camera 12 cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi được cập nhật tại https://lottechocolat.com.vn/