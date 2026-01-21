Thực hư tin Thái Lan sắp chi hơn 19.300 tỷ đồng mua Mega Market Việt Nam

Berli Jucker Public Company Limited (BJC) vừa triệu tập kỳ họp cổ đông bất thường về kế hoạch mua lại công ty sở hữu chuỗi siêu thị MM Mega Market Việt Nam, thông qua một giao dịch gián tiếp. Thông tin được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan.

Cụ thể, C-Distribution Asia Pte. Ltd. (CDA) - công ty con do BJC gián tiếp sở hữu gần 100% vốn - sẽ mua toàn bộ 921,8 triệu cổ phần của TCC Land International Singapore (TCCLI) từ Golden Land International (GLI).

Tổng giá trị thương vụ dự kiến khoảng 22,5 tỷ baht, tương đương 19.317 tỷ đồng.

Hiện, TCCLI là công ty sở hữu 100% MM Mega Market Việt Nam (MMVN). Theo thỏa thuận này, BJC sẽ trả 24,41 THB cho mỗi cổ phần. Thông qua đó, BJC sẽ nhận lại hệ thống MM Mega Market Việt Nam.

Thực tế, MM Mega Market tại Việt Nam và BJC cùng trong một hệ sinh thái của người Thái.

Cụ thể, hệ sinh thái TCC - thuộc sở hữu của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình ông - gián tiếp sở hữu 100% chuỗi Mega Market sau thương vụ mua lại từ Metro Cash & Carry năm 2015. Gia đình tỷ phú này đồng thời cũng nắm giữ hơn 75% cổ phần của BJC.

Trên website và fanpage, MM Mega Market cho biết họ là thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC.

Một cửa hàng MM Mega Market Việt Nam (Ảnh: IT).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện MM Mega Market (Việt Nam) cho biết, đây chỉ là giao dịch nội bộ, không phải BJC chi tiền tỷ để “thâu tóm” hệ thống siêu thị này.

MM Mega Market (Việt Nam) hiện có 3 giám đốc người Thái, bao gồm ông Suwicha Boonsupa (sinh năm 1975), bà Kamonwan Sivaraksa (sinh năm 1968) và bà Orawan Supamathaporn (sinh năm 1971).

Ban lãnh đạo BJC cho biết thương vụ MM Mega Market Việt Nam là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm mở rộng sang các thị trường tăng trưởng nhanh, trong đó Việt Nam được đánh giá cao nhờ cải cách kinh tế liên tục, dân số trẻ và tiêu dùng nội địa mở rộng.

Ngoài chuỗi MM Mega Market Việt Nam, BJC còn đang là chủ sở hữu của chuỗi siêu thị BigC.