MM Mega Market Việt Nam lan tỏa lối sống xanh qua sự kiện “Rác sạch - Quà xinh”

Sự kiện được diễn ra tại MM Mega Market Hiệp Phú từ ngày 12/12 đến 14/12, do MM Mega Market Việt Nam phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam, Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam, chi nhánh Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya - Việt Nam (O-I BJC), Công ty cổ phần Văn Hóa Tân Bình (Alta), Turn Green, Công ty TNHH Reverse Logistics Việt Nam (Việt Nam Tái Chế) và Công ty cổ phần Công nghệ Grac tổ chức.

MM Mega Market Việt Nam năm thứ 2 tổ chức sự kiện “Rác sạch - Quà xinh” (Ảnh: MM Mega Market Việt Nam).

Sự kiện là bước nối tiếp trong nỗ lực của MM Mega Market Việt Nam nhằm đưa các cam kết phát triển bền vững vào thực tiễn, không chỉ trong hoạt động vận hành doanh nghiệp mà còn lan tỏa đến cộng đồng và người tiêu dùng, thông qua những hành động cụ thể, dễ tiếp cận.

Trên nền tảng đó, chương trình “Rác sạch - Quà xinh” được thiết kế theo hướng gần gũi, dễ tham gia, khuyến khích khách hàng mang các vật liệu tái chế như lon nhôm, hộp giấy, chai nhựa đến đổi quà, đồng thời tham gia các hoạt động và trò chơi nhằm nâng cao nhận thức về phân loại rác và tái chế.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, UBND phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đánh giá cao mục tiêu của sự kiện.

“Thay đổi thói quen của người dân là chìa khóa tạo ra một hệ sinh thái tái chế bền vững. Đây không chỉ là “đổi rác lấy quà”, mà là đổi nhận thức lấy hành động, đổi thói quen lấy tương lai xanh. Sự kiện hôm nay chính là “cú hích” để từng bước tạo ra một cộng đồng nơi mọi người dân đều hiểu, đều làm và đều tự hào về hành động xanh của mình”, bà Ngân cho hay.

Người dân đổi thủy tinh đã qua sử dụng để lấy các phần quà ý nghĩa (Ảnh: MM Mega Market Việt Nam).

Chia sẻ về sự kiện, bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng một nhà bán lẻ hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn có trách nhiệm dẫn dắt những thay đổi tích cực trong hành vi của cộng đồng. Rác sạch - Quà xinh là cách MM Mega Market đưa các cam kết phát triển bền vững đến gần hơn với khách hàng, thông qua những hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa lâu dài”.

Năm thứ hai liên tiếp đồng hành cùng chương trình, Công ty cổ phần Văn Hóa Tân Bình (Alta) đánh giá cao vai trò kết nối của MM Mega Market Việt Nam trong việc thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng.

Ông Hoàng Minh Anh Tài, Giám đốc Khối kinh doanh và dịch vụ giải trí Alta Group, chia sẻ: “Là thành viên Hiệp hội nhựa Việt Nam, đồng thời là đối tác lâu năm của MM Mega Market Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao “Rác sạch - Quà xinh” là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo ra những thay đổi bền vững khi người tiêu dùng trực tiếp tham gia và hiểu rõ giá trị của từng hành động mình thực hiện”.

Trong khi đó, O-I BJC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bao bì thủy tinh, cho rằng nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để bảo vệ tài nguyên.

Ông Wacharapoom Tanganant, Tổng giám đốc, chia sẻ: “Tại Việt Nam, tỷ lệ thủy tinh được tái chế hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với sản lượng được sản xuất. Việc hợp tác cùng MM Mega Market Việt Nam giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp về phân loại rác tại hộ gia đình, nâng cao giá trị của hoạt động tái chế, qua đó góp phần giảm sự phụ thuộc vào việc khai thác các nguồn tài nguyên mới”.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng MM Mega Market Việt Nam (Ảnh: MM Mega Market Việt Nam).

Trong nhiều năm qua, MM Mega Market Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó phân loại rác tại nguồn và tái chế được xác định là một trong những trọng tâm dài hạn.

Công ty là một trong số các nhà bán lẻ tiên phong xây dựng hệ thống điểm thu gom các loại rác thải có giá trị nhằm góp phần hoàn thiện vòng tuần hoàn tái chế, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Trong 3 ngày tổ chức, chương trình “Rác sạch - Quà xinh” đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tham gia và trải nghiệm, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với các hoạt động bảo vệ môi trường và lối sống xanh.

Với sự đồng hành của các đối tác, lãnh đạo địa phương và sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng, MM Mega Market Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới, góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và hướng tới một Việt Nam xanh hơn, phát triển bền vững hơn trong dài hạn.