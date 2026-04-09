Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không để mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế

Thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch 5 năm.

Theo Thủ tướng, từ đầu năm đến nay tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường, gây gián đoạn nguồn cung. Giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, có bốn địa phương tăng trưởng trên 10%. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ giữ đà tăng trưởng, thu hút 6,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là thách thức rất lớn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn.

Các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng; sức mua trong nước thấp; xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro.

Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền, năng lực đội ngũ cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa được bố trí, sử dụng, khai thác hiệu quả.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Chính phủ xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần: Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo kinh tế - xã hội trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh).

Các giải pháp

Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trọng tâm là đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu...

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới. Trong đó về công nghiệp sẽ tập trung nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng, ngành công nghiệp bán dẫn. Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển hệ sinh thái dịch vụ.

Xây dựng đề án tiếp tục hiện đại hóa ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong quý I/2026.

Các giải pháp khác như tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng cho biết, tại cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ sáng nay, Chính phủ cũng đã bàn nhiều giải pháp, trong đó tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thông tin thêm nhiều giải pháp sẽ được Chính phủ tập trung trong thời gian tới như khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế gắn với triển khai hiệu quả ngay các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Hiện đại hóa, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng bền vững gắn với xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo.