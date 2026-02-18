Kỳ vọng năm mới của lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế Việt

Năm 2025 đã khép lại, mở ra kỳ vọng mới cho năm 2026 trong bối cảnh kinh tế tiếp tục chuyển mình với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Trao đổi với phóng viên Dân trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng triển vọng tăng trưởng vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và các chính sách hỗ trợ được duy trì nhất quán. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng, biến động thị trường quốc tế cùng yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị sẽ là những bài toán không dễ dàng trong năm nay.

Tổng giám đốc TPBank: 2026 là cuộc đua “ngân hàng tốc độ” nhưng vẫn phải giữ kỷ luật rủi ro

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn, tôi cho rằng triển vọng của ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục được định hình trong một khuôn khổ chính sách ổn định, nhất quán và hỗ trợ phát triển, theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để hệ thống ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn phục hồi và phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, đòi hỏi các ngân hàng không chỉ cung ứng vốn mà còn phải đóng vai trò đối tác tài chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp, hiệu quả và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo hướng thận trọng, có chọn lọc, gắn với kiểm soát rủi ro và chất lượng tài sản.

Một xu hướng rõ nét khác là sự dịch chuyển mô hình kinh doanh, khi các ngân hàng từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển các mảng dịch vụ, ngân hàng số, thanh toán, quản lý tài sản và các giải pháp tài chính dựa trên công nghệ. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu, mà còn nâng cao khả năng phục vụ nền kinh tế một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Song song với đó, số hóa và ứng dụng dữ liệu sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng cho quản trị rủi ro, ra quyết định theo thời gian thực và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, ngân hàng nào vận hành tinh gọn hơn, ra quyết định nhanh hơn và gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thực của khách hàng sẽ có nhiều lợi thế để phát triển bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm Bính Ngọ gợi nhắc về hình ảnh những chú ngựa chiến dũng mãnh với tốc độ phi thường. Trong bối cảnh kinh tế biến động như hiện nay, ông Hưng định nghĩa “ngân hàng tốc độ” là một khái niệm cần được xem xét.

Theo ông, đây không đơn thuần là làm việc nhanh, mà là tổ chức có khả năng ra quyết định đúng, kịp thời và gần khách hàng nhất. Tốc độ bền vững phải được xây dựng trên sự tinh gọn trong quy trình, minh bạch trong dữ liệu và sự rõ ràng về trách nhiệm, chứ không phải bằng cách đẩy nhanh mọi thứ bằng mọi giá.

Khi các khâu trung gian không cần thiết được loại bỏ và công nghệ được đặt đúng vai trò hỗ trợ, tổ chức sẽ vận hành nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn với thị trường. Tuy nhiên, tại TPBank, tốc độ luôn song hành với kỷ luật quản trị và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nhằm bảo đảm rằng mọi quyết định đưa ra đều an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng.

"Chúng tôi chú trọng xây dựng các lớp kiểm soát dựa trên dữ liệu, công nghệ và chuẩn mực rõ ràng, để vừa tăng tốc trong phục vụ, vừa hạn chế phát sinh rủi ro trong quá trình vận hành và cung ứng sản phẩm. Khi đó, sự tinh gọn thực sự trở thành đôi cánh giúp ngân hàng bay cao, nhưng vẫn giữ được sự ổn định và bền bỉ trước những biến động của thị trường", ông Hưng nói.

2025 đặt nền móng xoay chuyển tư duy, 2026 ưu tiên củng cố chất lượng tăng trưởng

Chuyên gia kinh tế TS Trần Đình Thiên nhận định năm 2025 là năm đặc biệt, bởi hội tụ gần như đầy đủ yếu tố của cả một giai đoạn phát triển từ khó khăn, thách thức đến nội lực, quyết tâm và những nỗ lực xoay chuyển tình thế. Theo ông, việc đánh giá năm 2025 không thể nhìn từ một lát cắt đơn lẻ, mà phải đặt trong tổng thể những gì nền kinh tế đã trải qua.

Theo TS Trần Đình Thiên, điểm nổi bật nhất của năm qua là sự chuyển biến trong tư duy và cách tiếp cận phát triển. “Nếu nhận diện đúng hướng, đúng thời điểm thì chính năm 2025 đã đặt nền tảng cho một sự xoay chuyển quan trọng, tạo ra khí thế mới cho nền kinh tế”, ông nói.

Ông cho rằng niềm tin và khí thế đó không đến từ những con số đơn thuần, mà bắt nguồn từ sự thay đổi trong nhận thức về mô hình phát triển.

“Lần đầu tiên, chúng ta khẳng định rõ ràng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, là trụ cột cốt yếu của mô hình tăng trưởng”, vị chuyên gia nhấn mạnh. Theo ông, đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt, tạo cơ sở để phân bổ lại nguồn lực và thiết kế chính sách theo hướng thị trường.

Quang cảnh TPHCM về đêm (Ảnh: Hoàng Giám).

Bên cạnh đó, TS Trần Đình Thiên cho rằng cách tiếp cận mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp cũng đã thay đổi rõ rệt. “Thay vì tư duy lệ thuộc, thụ động, chúng ta chuyển sang tư duy đồng kiến tạo phát triển”, ông phân tích. Theo ông, khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và doanh nghiệp phát huy vai trò chủ động, thị trường sẽ vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn.

Sang năm 2026, theo ông, động lực tăng trưởng sẽ chuyển sang giai đoạn củng cố nền tảng. “Bên cạnh kinh tế tư nhân và đầu tư hạ tầng, tiêu dùng nội địa và đổi mới công nghệ sẽ là những trụ cột quan trọng hơn trong bối cảnh bên ngoài còn nhiều bất định”, ông nói.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng trọng tâm của năm 2026 không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà là giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Theo ông, điều quan trọng không phải là theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, mà là đảm bảo nền tảng phát triển bền vững và củng cố niềm tin thị trường trong trung và dài hạn.

Nhu cầu khí khởi sắc, đón sóng đầu tư và chuyển đổi xanh

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối Khí áp thấp Dầu khí Việt Nam, cho biết căn cứ định hướng của Nhà nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng cao và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nhu cầu năng lượng và vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục tăng. Từ đó tạo điều kiện để ngành khí nói riêng và năng lượng nói chung tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới.

Theo ông, nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng ngày càng khởi sắc, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng. Ông Minh nêu 3 nguyên nhân chính của vấn đề này. Thứ nhất là môi trường đầu tư cải thiện, có thêm nhà đầu tư mới. Thứ hai là doanh nghiệp chuyển đổi nhiên liệu theo hướng xanh, sạch hơn. Ba là khách hàng hiện hữu tăng sản xuất, phản ánh hoạt động kinh doanh thuận lợi.

Các ngành sử dụng khí chủ yếu gồm thép, vật liệu xây dựng, hóa chất. Xu hướng đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc, đang gia tăng. Về dài hạn, dù chi phí trực tiếp của khí có thể cao hơn than ở một số thời điểm, nhưng nếu tính đủ chi phí môi trường và xã hội, khí vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn hệ thống đường ống dẫn khí, dựa trên 3 trụ cột: tuyên truyền - tuần tra kiểm soát - ngăn ngừa. Theo đó, công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an, ban quản lý khu công nghiệp để tuyên truyền an toàn cho cộng đồng dân cư và doanh nghiệp lân cận. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng mạng lưới cộng tác viên, giúp phát hiện sớm các hành vi có nguy cơ xâm phạm an toàn đường ống.

Bên cạnh đó là công tác tuần tra định kỳ và đột xuất, kết hợp với lực lượng chức năng. Hàng năm, công ty tổ chức hội thảo an toàn nội bộ và hội thảo an toàn sử dụng khí cho khách hàng, nhằm rà soát quy trình vận hành và phối hợp xử lý tình huống phát sinh.

GDP 10%: Tham vọng lớn và bài toán 4 động lực tăng trưởng

Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8% trong năm 2025, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GPD lên tới 10% trong năm nay. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang nổi lên như một “ngôi sao đang lên của châu Á” và đã sẵn sàng trở thành “con hổ châu Á tiếp theo”. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP 10% theo đánh giá là một mục tiêu đầy tham vọng.

Ông Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế tài chính, cho biết nhìn vào công thức tính GPD (chung theo quy chuẩn của cả thế giới), thì có một số yếu tố tác động gồm: tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ, kim ngạch xuất nhập khẩu (xuất khẩu - nhập khẩu).

Xe chở hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam (Ảnh: Phước Tuần).

Như vậy, để GDP tăng trưởng 10%, thì ít nhất mỗi yếu tố kể trên đều phải tăng trưởng ít nhất 10%. Trong đó, với tiêu dùng, chuyên gia cho biết hiện tiêu dùng nội địa đang phục hồi tốt. Chính phủ cũng có rất nhiều chính sách để thúc đẩy tiêu dùng. Đơn cử, Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025 được xem là "cú hích" quan trọng giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho và cải thiện dòng tiền dịp cuối năm qua.

Thứ 2, đầu tư bao gồm đầu tư vào nhà máy, khu công nghiệp, đầu tư vào thị trường tài chính. Chuyên gia đánh giá cao sự triển khai loạt chính sách mới thời gian qua, kỳ vọng Việt Nam nhờ đó tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Thứ 3, chi tiêu Chính phủ, đây là một trong hai trụ cột chính dẫn dắt tăng trưởng GDP năm nay. Theo ông Linh, Chính phủ thực tế đã và đang đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng, chi tiêu cho hoạt động Chính phủ. Điều quan trọng hơn là phải tính đến hiệu suất chi tiêu, chuyên gia nhấn mạnh, khoản này Việt Nam hiện chưa làm hiệu quả.

Trong Nghị quyết 79 vừa ban hành cũng thẳng thắn nhìn nhận việc sử dụng tài nguyên quốc gia chưa hiệu quả. Thời gian tới, các doanh nghiệp Nhà nước đến tư nhân đều đang mang trọng trách minh bạch, hoạt động hiệu quả, hướng đến vươn mình ra thế giới.

Cuối cùng, xuất nhập khẩu - “trụ cột” quan trọng thứ hai cho tham vọng tăng trưởng GDP năm nay. Chuyên gia kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tích cực trong năm 2026, nhờ chi tiêu mạnh của nhóm trung lưu - thượng lưu, đặc biệt là thế hệ “bùng nổ trẻ sơ sinh”, cùng các gói kích thích tài khóa và tiền tệ lớn trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng kim ngạch đạt khoảng 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024, tương đương mức tăng tuyệt đối 143 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ở mức 17%, cao hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực, vượt xa kế hoạch được giao và chỉ đứng sau mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Bước sang năm nay, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta sẽ tăng trên 8% so với năm 2025. Đồng thời, cán cân thương mại được kỳ vọng tiếp tục có xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với năm trước.