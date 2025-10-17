Thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế khi giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/10 đã thông qua việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Đây là lần đầu tiên mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, sau khi duy trì mức 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế còn người phụ thuộc là 4 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2020.

Từ kỳ tính thuế năm sau, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Với mức giảm trừ mới, người nộp thuế không có người phụ thuộc chưa phải nộp thuế nếu thu nhập 17 triệu đồng/tháng và sẽ chỉ phải nộp thuế nếu thu nhập vượt quá 17,285 triệu đồng/tháng.

Lấy ví dụ một người có mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng. Trong cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm là 1,785 triệu đồng. Cộng với mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng, tổng các khoản được giảm trừ của người này là 17,285 triệu đồng, lớn hơn thu nhập nên chưa phải nộp thuế.

Tương tự, nếu có một người phụ thuộc, ngưỡng chịu thuế của người lao động tăng lên 24,22 triệu đồng/tháng và với 2 người phụ thuộc ngưỡng chịu thuế là 31,155 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, đây là mức điều chỉnh tăng hơn 40% so với hiện hành, phản ánh diễn biến giá cả và thu nhập trong 5 năm qua.

Hiện tại, biểu thuế lũy tiến từng phần với người làm công ăn lương gồm 7 bậc, với các mức thuế suất từ 5% đến 35%.

Như vậy, tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với người làm công ăn lương là tổng số thuế tính theo từng bậc.

Số thuế tính theo từng bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x Thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 30 triệu đồng với mức đóng bảo hiểm hàng tháng là 3,15 triệu đồng (trong cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội). Chị A độc thân, không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không có khoản trợ cấp và phụ cấp nào thuộc trường hợp được miễn trừ.

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của chị A được xác định như sau:

- Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là 30 triệu đồng

- Giảm trừ gia cảnh bản thân theo quy định hiện hành là 15,5 triệu đồng

- Số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng là 3,15 triệu đồng

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Các khoản giảm trừ gia cảnh - Các khoản đóng bảo hiểm hàng tháng = 30 triệu đồng - 15,5 triệu đồng - 3,15 triệu đồng = 11,35 triệu đồng

Số tiền thuế thu nhập cá nhân chị A phải nộp = 5 triệu đồng x 5% + 5 triệu đồng x 10% + 1,35 triệu đồng x 15% = 952.500 (đồng).