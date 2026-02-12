Thu giữ hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử quá cảnh, trị giá 9 tỷ đồng

Ngày 12/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết vào các ngày 26/10/2025 và 28/10/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh.

Doanh nghiệp này đăng ký vận chuyển hàng quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị).

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ và hàng hóa thực tế, lực lượng hải quan phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định doanh nghiệp đã lợi dụng loại hình vận chuyển quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hàng hóa bị Cục Hải quan thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Các thủ đoạn được sử dụng gồm lập bảng kê không đúng số lượng hàng hóa; không khai báo đầy đủ hàng hóa vận chuyển; tự lập hóa đơn, bảng kê; chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc; khai báo gian dối về tên hàng, chủng loại, trị giá nhằm qua mặt cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, hoạt động này không thực hiện theo các hợp đồng thương mại hợp pháp mà là hình thức mua gom hàng hóa từ Trung Quốc thông qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ.

Tang vật vi phạm bị thu giữ gồm 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử; 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử; 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Nike; 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Adidas và 120 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định trên 9 tỷ đồng.

Sau khi Nghị quyết số 173/2024 ngày 30/11/2024 của Quốc hội chính thức có hiệu lực (từ ngày 1/1/2025), thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm.

Vào ngày 10/2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án theo Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL; toàn bộ hồ sơ đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thuốc lá điện tử bị tịch thu (Ảnh: Cục Hải quan).

Liên quan đến mặt hàng này, đại diện Cục Hải quan cho biết thêm, thời gian qua lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc với quy mô lớn.

Điển hình, tháng 12/2024, qua kiểm tra các lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã bắt giữ số lượng lớn hàng hóa không khai báo, trong đó có trên 50.000 thiết bị thuốc lá điện tử các loại, hàng nghìn hộp tinh dầu và nhiều sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tháng 11/2025, Đội 1 tiếp tục phát hiện 174.160 lọ tinh dầu, 5.600 thuốc lá điện tử và 400 thiết bị thuốc lá điện tử chưa có tinh dầu bị trà trộn, cất giấu trong các lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Theo Cục Hải quan, riêng trong năm 2025, lực lượng Hải quan đã thu giữ 376.577 thiết bị thuốc lá điện tử. Tính chung giai đoạn 2023-2025, tổng số sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ lên tới 614.608 đơn vị. Điều này cho thấy tình trạng lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu mặt hàng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; siết chặt quản lý đối với loại hình vận chuyển quá cảnh, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đồng thời, đơn vị này phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.