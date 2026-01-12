Chặn đứng lô hàng 1.000 AirPods và 9,4 triệu điếu thuốc lá giả quá cảnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháng cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại, lực lượng Hải quan vừa phát hiện và xử lý vụ vi phạm quy mô lớn liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu Apple.

Vụ việc được phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, khi Công ty TNHH AL (có trụ sở tại Hà Nội) thực hiện vận chuyển lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc sang Campuchia. Theo tờ khai mở tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lô hàng được vận chuyển xuyên nội địa để xuất sang nước láng giềng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện 1.000 bộ tai nghe nhãn hiệu AirPods nằm ngoài danh mục khai báo. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty AL không xuất trình được bất kỳ văn bản ủy quyền nào từ Apple - nhãn hiệu vốn đang được bảo hộ pháp lý nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Tai nghe bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH AL không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc được chủ sở hữu nhãn hiệu Apple, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, ủy quyền xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển đối với mặt hàng tai nghe nêu trên.

Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu và trưng cầu giám định toàn bộ lô hàng. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tai nghe trên là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo kết quả xác định, trị giá hàng hóa thật tương đương khoảng 5,35 tỷ đồng, trong khi trị giá lô hàng theo kết luận thẩm định giá là 545,9 triệu đồng.

Căn cứ quy định pháp luật, Cục Hải quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 440 triệu đồng đối với Công ty TNHH AL, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng hơn 1.000 tai nghe giả để bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Cùng thời điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Chi cục Hải quan khu vực II và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công Nghệ (đại diện chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu thuốc lá Lambert & Butler) cũng đã kiểm tra lô hàng của người vận chuyển là Công ty HK.

Thuốc lá giả bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu nhãn hiệu Lambert & Butler, gửi kho ngoại quan Transimex TPHCM, vận chuyển độc lập tới cảng SSIT Cái Mép để xuất khẩu đi Vương quốc Anh.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy có tổng số 472 thùng thuốc lá (tương đương 472.000 bao với hơn 9,4 triệu điếu); trên bao thuốc lá không thể hiện xuất xứ.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công Nghệ, chủ sở hữu quyền nhãn hiệu, đã xác nhận hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Lambert & Butler.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá bán lẻ tại thị trường Vương quốc Anh (đối với hàng thật) ước tính là 254,7 tỷ đồng.

Do sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu Lambert & Butler không được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, đại diện chủ sở hữu quyền không cung cấp được giá bán cụ thể của hàng hóa vi phạm. Trên cơ sở tham khảo giá bán sản phẩm cùng loại được công bố trên mạng, trị giá ước tính của lô hàng nêu trên khoảng 16,048 tỷ đồng.