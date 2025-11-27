Thu giữ hàng nghìn túi hiệu Hermes, Chanel, Louis Vuitton giả

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) lực lượng chống buôn lậu hải quan đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng có cất giấu trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 22/11, tại Trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy, ngoài các mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó có 4 mục hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tang vật trong lô hàng vi phạm (Ảnh: Cục Hải quan).

Đó là 1.800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách tay gắn nhãn hiệu Louis Vuitton, 65 túi xách tay gắn nhãn hiệu Chanel, 125 túi xách tay gắn nhãn hiệu Hermes... Tất cả đều là hàng mới. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng hải quan cũng đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm gồm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain… Trên nhãn hàng hóa có chữ “Made in Viet Nam”, cùng 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo…

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, chỉ có 1/15 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong số 14/15 mục hàng còn lại có 8 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hóa, 6 mục hàng không có hàng hóa trên thực tế.

Tang vật túi xách có dấu hiệu vi phạm xuất xứ thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Cục Hải quan).

Ngoài ra, cơ quan hải quan còn phát hiện 21 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó có 5 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hàng hóa bao gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs; 50 bộ váy áo giả mạo nhãn hiệu Balmain, 50 đôi giày thể thao và 900 cái balo vải giả mạo nhãn hiệu Nike, trên hàng hóa có chữ “Made in Việt Nam”. Bên cạnh đó còn phát hiện 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo.

Cơ quan hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khai sai số lượng hàng hóa, quá cảnh hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam và giả mạo nhãn hiệu, với tổng mức phạt 250,8 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy 5 mục hàng giả mạo nhãn hiệu.