Hải quan khu vực I - “Lá chắn” chống buôn lậu, bảo vệ môi trường kinh doanh

Quyết liệt chặn hàng cấm, hàng giả

Theo đại diện Chi cục Hải quan khu vực I, những tháng vừa qua, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với công an, quản lý thị trường, biên phòng… để kiểm soát hàng hóa qua biên giới. Các mặt hàng thuộc diện cấm như ma túy, vũ khí, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã, vàng, ngoại tệ được đưa vào diện giám sát đặc biệt.

Song song với đó, lực lượng hải quan cũng tập trung xử lý các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm chức năng giả. Hàng điện tử đã qua sử dụng, điện thoại di động nhập lậu cũng nằm trong danh mục kiểm tra chặt.

“Đây là những nhóm hàng có nguy cơ cao bị lợi dụng để gian lận xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thẩm lậu vào thị trường nội địa. Nếu không kiểm soát tốt, hậu quả sẽ rất lớn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng”, đại diện Hải quan khu vực I nhấn mạnh.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (Ảnh: Hải quan Việt Nam).

Không chỉ dừng ở hàng cấm, gian lận thương mại còn xuất hiện dưới nhiều chiêu trò khó lường. Giả mạo xuất xứ, ghi nhãn sai lệch, chuyển tải bất hợp pháp là những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng sử dụng để trốn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Điều này không chỉ gây thất thu cho ngân sách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín hàng hóa Việt Nam, khiến doanh nghiệp làm ăn chân chính bị cạnh tranh không lành mạnh.

Để ngăn chặn, Hải quan khu vực I đã siết chặt quy trình kiểm tra, ứng dụng công nghệ vào giám sát hải quan, tăng cường đối chiếu thông tin và phối hợp chia sẻ dữ liệu liên ngành.

Những nỗ lực này đã đem lại kết quả rõ rệt. Chỉ trong giai đoạn 2020-2024, Hải quan khu vực I đã xử lý 5.771 vụ vi phạm, khởi tố 27 đối tượng. Tang vật thu giữ có giá trị lớn và nhiều loại thuộc nhóm hàng cấm, quý hiếm như sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, mật gấu, xương hổ, thuốc cấm.

Trong công tác phòng chống ma túy, lực lượng hải quan đã phát hiện 192 vụ, bắt giữ 153 đối tượng, phá 25 chuyên án lớn với tổng số tang vật thu giữ lên tới hơn 2,2 tấn ma túy. Đây là con số cho thấy tính quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 106 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị tạm giữ, xử lý lên tới 66 tỷ đồng.

Tiếp tục siết chặt kiểm tra, ứng dụng công nghệ

Mặc dù đạt nhiều kết quả, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội nhận định, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thủ đô vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động vi phạm không chỉ diễn ra trên tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển mà còn lợi dụng đường hàng không - nơi nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn, sử dụng nhiều phương thức tinh vi hơn để qua mặt cơ quan chức năng. Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách làm, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường phối hợp liên ngành.

Trước thực trạng trên, Chi cục Hải quan khu vực I xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, giám sát hải quan. Các khâu nghiệp vụ sẽ được siết chặt hơn, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với công an, quản lý thị trường, biên phòng, hàng không và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác. Sự phối hợp chặt chẽ này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Bằng những kết quả đã đạt được, Chi cục Hải quan khu vực I đang thể hiện quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Việc kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn với ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ tiếp tục tạo “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng trên địa bàn Hà Nội.

Đức Nghĩa