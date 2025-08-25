Thịt ủ mát MEATDeli: Đảm bảo an toàn nhờ hệ thống kiểm dịch 3 lớp

Thói quen chọn thịt đổi thay cùng tiêu dùng hiện đại

Theo thông tin được đưa ra tại Hội nghị Phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi lợn trong tình hình mới do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thịt heo là một trong những nguồn thực phẩm chính trong bữa ăn của người Việt, ước tính tiêu thụ thịt heo bình quân đầu người của người Việt Nam năm 2024 xấp xỉ 37kg thịt/người/năm, nhiều thứ tư thế giới.

Song song đó, thị trường thịt chế biến cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo từ Statista, phân khúc này tại Việt Nam dự kiến đạt doanh thu khoảng 1,31 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 6,57% trong giai đoạn 2025-2029. Đây là tốc độ tăng trưởng đáng kể, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, an toàn và truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Khách hàng mua sắm mặt hàng thịt ủ mát MEATDeli tại WinMart (Ảnh: Masan).

Nhiều người tiêu dùng, nhất là các gia đình hiện đại và giới trẻ, sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm hữu cơ, có chứng nhận, hay bao bì truy xuất mã QR. Điều này thể hiện nhận thức cũng như xu hướng tiêu dùng mới: không chỉ ăn để no, mà còn ăn để khỏe và tin tưởng vào sản phẩm mình sử dụng.

Vì thế, yếu tố truy xuất nguồn gốc là công cụ để người mua hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Một miếng thịt ngon giờ đây không chỉ dừng lại ở màu sắc hồng tươi, độ đàn hồi tốt, mà còn cần có tem nhãn và khả năng truy xuất thông tin cụ thể từ trại chăn nuôi đến bàn ăn.

Truy xuất nguồn gốc - Xu hướng trong lựa chọn thực phẩm an toàn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự an toàn của thực phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và quy trình sản xuất thịt heo trở thành yếu tố then chốt. Theo đó, mỗi sản phẩm thịt MEATDeli của Masan MEATLife (thành viên của hệ sinh thái Masan) đều được gắn tem nhãn hoặc mã QR cho phép người tiêu dùng truy xuất toàn bộ hành trình: trang trại nào đã nuôi heo, nơi giết mổ, ngày sản xuất, đóng gói, thông tin kiểm dịch…

Heo được chăn nuôi với quy trình khép kín tại trang trại (Ảnh: Masan).

Để làm được điều này, Masan MEATLife - đơn vị tiên phong trong việc xây dựng chuỗi giá trị thịt thương hiệu tại Việt Nam - cũng đã xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm thịt ủ mát và các tiêu chí đánh giá trang trại chăn nuôi heo để từ đó có nguồn nguyên liệu heo hơi đầu vào từ trang trại đạt tiêu chuẩn Viet Gap/Global Gap.

Đại diện Masan cho biết, thịt mát MEATDeli được sản xuất từ nguồn heo khỏe đạt “3 không”: không dịch bệnh; không chất tạo nạc, chất tăng trọng; không dư lượng kháng sinh.

Heo được chăn nuôi trong quy trình khép kín và đưa vào chế biến tại Tổ hợp giết mổ và chế biến thịt mát MEATDeli - cơ sở đạt chứng chỉ BRC về An toàn thực phẩm. Đây là bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập.

Quy trình giết mổ heo mát tại các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli (Ảnh: Masan).

3 tuyến kiểm dịch - Lá chắn bảo vệ thịt heo an toàn cho người tiêu dùng

Cùng với nguồn heo khỏe, Masan MEATLife đã xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát dịch theo 3 tuyến phòng thủ để đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể:

Tuyến kiểm dịch số một - Kiểm dịch heo tại trại: MEATDeli chỉ nhập heo khỏe từ các trang trại đạt tiêu chuẩn Việt Gap/Global Gap. Trang trại phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và nhà máy sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử PCR để đảm bảo heo khỏe mạnh trước khi chuyển về nhà máy.

Tuyến kiểm dịch số hai - Kiểm dịch heo trước khi nhập vào nhà máy: Sau khi đưa heo vào tổ hợp giết mổ và chế biến thịt MEATDeli, cùng với sự kiểm tra, giám sát của các cán bộ thú y, heo sẽ được kiểm tra xét nghiệm một lần nữa trong các phòng xét nghiệm sinh học phân tử, để chắc chắn rằng không có heo bệnh hoặc đang mang mầm bệnh đưa vào nhà máy. Chỉ heo khỏe, không nhiễm dịch bệnh mới đưa vào giết mổ và chế biến.

Tuyến kiểm dịch số ba - Kiểm dịch thịt heo trước khi xuất từ nhà máy: Quá trình kiểm tra lần cuối bảo đảm thịt heo không nhiễm mầm bệnh. Heo sau giết mổ được kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử PCR để đảm bảo thịt sạch và không có dịch bệnh. Thịt heo an toàn mới được xuất bán khỏi nhà máy.

Khách hàng mua sắm mặt hàng thịt ủ mát MEATDeli (Ảnh: Masan).

Thịt ủ mát MEATDeli với hệ thống bảo quản, lưu thông và phân phối luôn duy trì ở nhiệt độ mát 0-4 độ C, cùng công nghệ đóng gói Oxy-Fresh giúp sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ được chất lượng tươi ngon đến tay người tiêu dùng.

Với quy trình này, thịt ủ mát MEATDeli đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này nhờ truy xuất nguồn gốc rõ ràng, hệ thống kiểm dịch nhiều lớp và quy trình sản xuất theo chuẩn châu Âu hiện đại. Đây không chỉ là giải pháp cho nhu cầu thực phẩm an toàn, mà còn phản ánh xu thế tiêu dùng hiện đại, thông minh của người tiêu dùng hiện nay.