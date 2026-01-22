Thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng và vai trò trong hệ sinh thái Vingroup

Sáng 22/1, lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra ở Khánh Hòa. Trước thềm buổi lễ, loạt ảnh cưới của cặp đôi cũng lần đầu được ê-kíp thực hiện hé lộ với khán giả. Trước đó, đầu năm 2025, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi đã được tổ chức tại nhà riêng ở Thanh Hóa.

Từng rất kín tiếng, đến cuối tháng 11/2024, thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng (SN 2000) lần đầu chính thức xuất hiện trước truyền thông khi tham gia sự kiện đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại Nhà máy VinFast Hải Phòng. Một tháng sau đó, anh tiếp tục được chú ý khi cùng anh trai là Phạm Nhật Quân Anh (SN 1993) đi ăn phở với CEO Nvidia Jensen Huang trên phố Bát Đàn (Hà Nội).

Từ cuối năm 2024 đến nay, vị thiếu gia xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động của gia đình và tập đoàn, góp mặt tại nhiều sự kiện, chương trình lớn của Vingroup.

Hình ảnh chồng doanh nhân chở Phương Nhi trên chiếc xe đạp (Ảnh: Antiantiart).

Tại Vingroup, phần lớn tài sản hiện vẫn do ông Phạm Nhật Vượng và vợ là bà Phạm Thu Hương nắm giữ.

Dù hai người con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng đều đã tham gia điều hành các công ty thành viên trong hệ sinh thái gia đình, chỉ người con trai cả hiện sở hữu cổ phiếu VIC, với số lượng khiêm tốn 150.000 đơn vị. Trong khi đó, Phạm Nhật Minh Hoàng và em gái út Phạm Nhật Minh Anh không nắm giữ cổ phiếu VIC.

Đáng chú ý, dù không sở hữu cổ phiếu Vingroup, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tham gia góp vốn và đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy quản trị tại nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

Hiện, ông Hoàng góp vốn tại một số công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinSpace, VinRobotics… Trong đó, ông đang giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future.

Thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng (Ảnh: PNS).

Green Future tiền thân là Công ty FGF, được thành lập vào tháng 7/2024 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 90%, ông Phạm Khắc Phương góp 9,9% và ông Nguyễn Đức Minh góp 0,1%.

Ngoài vai trò điều hành tại Green Future, tháng 11/2025, ông Hoàng cùng Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và anh trai Phạm Nhật Quân Anh góp vốn thành lập Công ty cổ phần VinSpace. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn điều lệ; Vingroup góp 57 tỷ đồng, tương đương 19%; hai người con trai mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5%.

Trước đó, vào tháng 10/2025, ông Phạm Nhật Minh Hoàng góp 100 tỷ đồng (tương đương 1% vốn điều lệ) để thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép.

Cuối tháng 9/2025, vị thiếu gia này cũng góp 5% vốn cùng các thành viên trong gia đình thành lập Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Với VinEnergo, tại thời điểm thành lập từ tháng 3/2025, công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng nắm giữ 5% cổ phần tại Công ty Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn là cổ đông của VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu 5% vốn điều lệ của quỹ.