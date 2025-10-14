Thiếu 8.800 đồng bị phạt hơn 1 triệu: Cách "kiếm lời" từ thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mới đây đã thông tin về việc một chủ thẻ tín dụng ở Đắk Lắk phản ánh liên quan đến tiền phí phát sinh từ 8.800 đồng thành 1,1 triệu đồng.

Ngân hàng này cho biết khách thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ của kỳ sao kê tháng 8. Tuy nhiên, do còn thiếu 8.800 đồng, anh đã nhận về khoản phí và lãi phát sinh hơn 1 triệu đồng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Phía ngân hàng cho biết nhiều người có thể bất ngờ và cho rằng ngân hàng phạt quá nặng cho một khoản tiền nhỏ như vậy. Nhưng khi khách trả thiếu hoặc trễ hạn, toàn bộ số dư chi tiêu sẽ bị tính lãi từ ngày phát sinh giao dịch đến khi thanh toán đủ, đây là cơ chế áp dụng chung cho thẻ tín dụng toàn cầu.

Thẻ tín dụng là gì?

Chuyên gia fintech Lê Duy Diện cho biết, thẻ tín dụng (credit card) cho phép chủ thẻ giao dịch trong hạn mức tín dụng đã được cấp, như thanh toán, chi tiêu để mua hàng hóa/dịch vụ trước và trả lại cho ngân hàng phát hành sau.

Thẻ tín dụng giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng, dễ dàng, không cần mang theo tiền mặt, giảm rủi ro của việc mang theo tiền mặt và bị mất cắp. Một số thẻ tín dụng cung cấp chương trình khuyến mãi, ưu đãi và điểm thưởng, giúp khách hàng tiết kiệm tiền khi chi tiêu, mua sắm.

Dù vậy, không ít khách hàng phản ánh việc sử dụng thẻ tín dụng bị mất tiền, trở thành khách hàng có nợ xấu tại ngân hàng, gặp rào cản khi sử dụng.

Hình ảnh một số thẻ tín dụng (Ảnh: Nhật Quang).

Làm sao để sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả?

Chuyên gia fintech Lê Duy Diện chỉ ra 4 cách sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả.

Thứ nhất, người vay hàng cần nắm bắt ngày sao kê và ngày đến hạn thanh toán. Khi có sao kê, khách cần kiểm tra các giao dịch, ghi chú lại "ngày đến hạn trả nợ", trả toàn bộ dư nợ thẻ trước một ngày hoặc chậm nhất trước 17h ngày đến hạn. Như vậy, khách hàng sẽ được hoàn toàn miễn lãi và phí.

Trường hợp thanh toán tối thiểu, khách hàng cần trả ít nhất bằng số tiền tối thiểu được nêu trong sao kê để tránh bị lên nợ xấu.

Thứ 2, không nên rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng tại máy ATM vì ngay sau khi rút được tiền, khách hàng đã bị tính phí và lãi cho đến lúc thanh toán hết toàn bộ dư nợ.

Thứ 3, chuyên gia lưu ý nên chọn dòng thẻ tín dụng của ngân hàng/tổ chức thẻ có phí giao dịch ngoại tệ và quy đổi tỷ giá thấp nhất dành cho các "tín đồ" hay chi tiêu ở nước ngoài hoặc thanh toán trên các trang thương mại điện tử mà không sử dụng đồng Việt Nam.

Khi thấy sao kê, nếu thấy bất kỳ khoản phí không rõ ràng, không chính xác, khách cần liên hệ ngay với ngân hàng để được giải quyết.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ 4, một số trang thương mại điện tử/quốc tế cung cấp dịch vụ thanh toán tự động gia hạn sau khi khách cài thẻ và thanh toán tự động cho dịch vụ mua hàng tháng/hàng năm…. Đến ngày hết hạn, khách hàng sẽ bị trừ tiền trong thẻ tín dụng.

Vì vậy, nếu không dùng các dịch vụ này nữa thì cần xóa thẻ khỏi trang. "Có khách hàng từng mất tiền liên tục trong 6 tháng do cài đặt chế độ tự động gia hạn trên nền tảng chiếu phim trực tuyến", ông Lê Duy Diện nói.

Cách "kiếm tiền" khi sử dụng thẻ tín dụng

Ông Lê Duy Diện cho biết khách hàng hoàn toàn có thể "kiếm tiền" khi sử dụng thẻ tín dụng.

Cụ thể, khách hàng được khuyên sở hữu thẻ tín dụng có thời gian miễn lãi tối đa dài nhất. Lý do là các ngân hàng thường miễn lãi tối đa 45 ngày, có một số ngân hàng là 55 ngày kể từ ngày chi tiêu.

Khách hàng cũng có thể sở hữu và sử dụng từ 2-4 thẻ tín dụng cho phù hợp cho cân đối dòng tiền "sao kê - thanh toán". Các ngân hàng thường quy định ngày sao kê hoặc khách hàng sẽ được chọn ngày sao kê phù hợp. Ví dụ như có 3 thẻ tín dụng 1-2-3 và được gửi sao kê lần lượt ngày 10-20-30 hàng tháng, sau đó khách hàng có tối đa đến tối thiểu là 15 ngày để thanh toán từ ngày sao kê. Khách hàng phân kỳ sử dụng thẻ tín dụng được gửi sao kê gần nhất để tối ưu.

Như ví dụ trên, thẻ 1 sử dụng từ ngày 11 đến 20, thẻ 2 sử dụng từ ngày 21 đến 30 và thẻ 3 sử dụng từ ngày 1 đến 10 tháng tiếp theo. Với cách phân bổ như vậy, số ngày được miễn lãi sẽ tối ưu nhất.

Ngoài ra, khách hàng nên sử dụng đa dạng các dòng thẻ tín dụng để tối ưu các chương trình ưu đãi và khuyến mại nhất do các ngân hàng phát hành triển khai.

“Quan trọng nhất là bạn hãy xác định kế hoạch chi tiêu hàng tháng dựa trên thu nhập và các khoản chi phí cố định. Sau đó, bạn phân chia số tiền có thể sử dụng trên từng thẻ tín dụng để tránh việc vượt quá hạn mức tín dụng, đảm bảo đủ tiền để thanh toán đúng thời hạn cũng như tối ưu từ các ưu đãi của mỗi dòng thẻ”, chuyên gia Lê Duy Diện nêu.