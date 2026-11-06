Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa thông báo các cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) vào ngày 6/11, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo công bố, TLAT hiện sở hữu hơn 45,19 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 46,82% vốn điều lệ. Sau giao dịch, TLAT vẫn là cổ đông trực tiếp của Thiên Long với số lượng cổ phần không thay đổi, trong khi Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ TLAT và gián tiếp nắm giữ lượng cổ phần nói trên.

Giao dịch không làm thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành hay vốn điều lệ của Thiên Long. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng trong kế hoạch thâu tóm doanh nghiệp văn phòng phẩm Việt Nam của tập đoàn Nhật Bản.

Thiên Long được biết đến với các sản phẩm bút bi và nhiều loại văn phòng phẩm khác (Ảnh: DT).

Trước đó, tháng 12/2025, Kokuyo công bố kế hoạch thực hiện hai giao dịch để đưa Thiên Long trở thành công ty con. Ngoài việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần TLAT, tập đoàn Nhật Bản dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG trên thị trường chứng khoán.

Nếu hoàn tất cả hai giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Kokuyo tại Thiên Long sẽ tăng lên 65,01%, qua đó nắm quyền chi phối doanh nghiệp.

Thiên Long cho biết các bước tiếp theo, bao gồm đợt chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nhà sáng lập Cô Gia Thọ rời ghế Chủ tịch

Cùng với diễn biến thay đổi cơ cấu sở hữu, Thiên Long cũng công bố nghị quyết tiếp nhận đơn từ nhiệm của 5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Cô Cẩm Nguyệt; ông Nguyễn Đình Tâm; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh.

Đáng chú ý, bà Cô Cẩm Nguyệt là em gái ông Cô Gia Thọ, trong khi ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh là các con của nhà sáng lập Thiên Long. Như vậy, việc từ nhiệm đánh dấu sự rút lui của nhiều thành viên thuộc gia đình sáng lập khỏi bộ máy quản trị doanh nghiệp.

Các đơn từ nhiệm được Hội đồng quản trị tiếp nhận ngày 4/11. Thiên Long dự kiến trình đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2028. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 7/12, trong khi việc miễn nhiệm các thành viên hiện tại dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu họp là đề xuất điều chỉnh điều lệ công ty, bỏ các điều kiện hiện hành đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị liên quan đến tỷ lệ sở hữu cổ phần và việc phải là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ trước.

Dù rời vị trí Chủ tịch, ông Cô Gia Thọ dự kiến tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong vai trò Chủ tịch danh dự theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Ở vị trí này, ông sẽ hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, đại diện công ty tham dự sự kiện khi được Hội đồng quản trị đề nghị, đồng thời duy trì uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác.

Ông Thọ không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị. Mức thù lao cố định hằng năm cho vai trò này là 120 triệu đồng.

Thiên Long kinh doanh ra sao trước khi đổi chủ?

Thành lập năm 1981, Thiên Long được ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ, trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm tại Việt Nam. Bên cạnh thương hiệu bút bi Thiên Long quen thuộc, doanh nghiệp còn phát triển các nhãn hàng FlexOffice, Colokit và Flexio, với hơn 1.000 sản phẩm.

Thiên Long được ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ (Ảnh: TL).

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, tăng khoảng 11,8%.

Riêng quý III, doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 1.268 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ.

Thiên Long cho biết những diễn biến liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần hiện chưa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày.

Doanh nghiệp tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác lâu dài với Kokuyo sẽ tạo thêm giá trị trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm, mở rộng vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế.