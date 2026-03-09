Bút bi Thiên Long sắp “chia” 241 tỷ đồng trước khi về tay Nhật Bản

Thống kê tuần giao dịch từ ngày 9/3 đến 13/3, có 4 doanh nghiệp trên sàn chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất là 25%.

Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức với tỷ lệ cao nhất trong tuần này là Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG), công ty này tạm ứng cổ tức đợt 2/2025 với tỷ lệ 25%. Với hơn 96,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ cần chi hơn 241 tỷ đồng cho đợt tạm ứng tới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/3, dự kiến thực hiện vào ngày 31/3.

Trước đó, công ty văn phòng phẩm trên sàn này đã tạm ứng gần 89 tỷ đồng cổ tức đợt 1 vào cuối năm 2025, tỷ lệ 10%. Nếu tính cả đợt 2 sắp diễn ra, doanh nghiệp chia cổ tức tổng cộng 35% cho năm 2025.

Cổ đông lớn nhất hiện nay của đơn vị này là Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), tổ chức do Chủ tịch là ông Cô Gia Thọ làm chủ (nắm giữ 46,82% vốn điều lệ), dự kiến nhận về gần 113 tỷ đồng.

Động thái chia cổ tức bằng tiền giá trị hàng trăm tỷ đồng diễn ra trước thềm công ty Việt này bán vốn cho đối tác Nhật. Cuối năm qua, một công ty Nhật Bản là Kokuyo đã công bố kế hoạch chi khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 27,6 tỷ Yên) để sở hữu 65,01% cổ phần Thiên Long.

Sản phẩm Bút bi Thiên Long của Việt Nam (Ảnh: DT).

Đơn vị khác cũng sắp chia cổ tức bằng tiền là Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (mã chứng khoán: DNC), tỷ lệ dự kiến chia là 15% (mỗi cổ phần nắm giữ sẽ nhận về 1.500 đồng). Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính quy mô đợt tạm ứng rơi vào khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch là ông Đỗ Huy Đạt và Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Kiên hiện là hai cổ đông lớn nhất, lần lượt nắm giữ 25,4% và gần 30% vốn điều lệ, sẽ nhận được số tiền đáng kể trong đợt chia này, tương ứng nhận về 3,8 tỷ đồng và gần 4,5 tỷ đồng.

Chốt ngày chia tiền trong tuần giao dịch này còn có Công ty cổ phần Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) với tỷ lệ 15%....