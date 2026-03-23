Thị trường năng lượng toàn cầu xoay xở trước diễn biến mới tại Hormuz

Theo Reuters, thị trường năng lượng bước vào tuần giao dịch mới với sự chú ý đổ dồn về khu vực vịnh Ba Tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra yêu cầu mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động giao thương qua khu vực này đang gặp nhiều hạn chế.

Đáp lại yêu cầu trên, Tehran tuyên bố sẵn sàng có các biện pháp đáp trả nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống khử mặn trong khu vực nếu các nhà máy điện của họ bị ảnh hưởng. Chuyên gia Tony Sycamore từ IG nhận định trên Reuters rằng thị trường đang trong giai đoạn theo dõi sát sao các tín hiệu tiếp theo từ các nhà lãnh đạo.

Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, trong khi Tehran cảnh báo sẽ trả đũa (Ảnh: Axios).

Sự chú ý của giới đầu tư hiện tập trung vào việc liệu các bên có đạt được một thỏa hiệp hay không. Nhà nghiên cứu Rory Johnston chia sẻ trên Bloomberg rằng khung thời gian 48 giờ là một thách thức lớn. Việc tìm kiếm tiếng nói chung trong thời gian ngắn đòi hỏi nỗ lực rất lớn, đặc biệt khi các bên đều có những ưu tiên an ninh riêng.

Trong khi đó, trang tin Axios cho biết Washington cũng đang xem xét các phương án kỹ thuật như kiểm soát khu vực đảo Kharg để gia tăng sức ép đàm phán. Những thông tin đan xen này khiến giới đầu tư chuyển từ trạng thái phản ứng nhanh sang chờ đợi các xác nhận cụ thể.

Giám đốc đầu tư Haris Khurshid từ Karobaar Capital LP đánh giá thị trường cần những yếu tố thực tế hơn là các tuyên bố đơn thuần.

Chuỗi cung ứng dịch chuyển và nỗ lực bình ổn

Một điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là sự chênh lệch giữa giá giao dịch kỳ hạn và giá giao dịch thực tế. Theo Bloomberg, chi phí cho các lô dầu vật chất đang tăng nhanh hơn do các nhà máy lọc dầu tại châu Á phải tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ xa. Dòng chảy thương mại đang có sự dịch chuyển rõ rệt để thích ứng với tình hình.

Các khách hàng châu Á đang tăng cường mua dầu từ Mỹ lên mức cao nhất trong 3 năm qua. Điều này giúp bù đắp phần nào sự chậm trễ của các chuyến hàng từ Trung Đông.

Theo ước tính, việc lưu thông hạn chế qua Hormuz đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận của hàng trăm triệu thùng dầu trong những tuần qua. Sự dịch chuyển nhu cầu cũng khiến các loại dầu khu vực như Oman hay Murban của UAE ghi nhận mức giao dịch sôi động.

Để hỗ trợ bình ổn thị trường, các cơ quan quản lý đã nhanh chóng vào cuộc. Bộ Tài chính Mỹ vừa cấp phép cho việc bán các lô dầu và hóa dầu đang lưu thông trên biển, với thời hạn kéo dài đến ngày 19/4. Động thái này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung ngắn hạn, giúp hạ nhiệt áp lực cho các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng các công cụ dự trữ chiến lược.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi tình hình. Việc điều phối xả kho dự trữ khẩn cấp từ các nước thành viên đã được tính toán nhằm đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu. Theo IEA, việc khôi phục hoàn toàn nhịp độ cung ứng từ Trung Đông có thể cần thêm thời gian, đòi hỏi sự linh hoạt từ các nhà nhập khẩu.

Bài toán chi phí của doanh nghiệp logistics

Những biến động từ thị trường năng lượng đang tác động trực tiếp đến bài toán chi phí của các doanh nghiệp vận tải. Bloomberg đưa tin, nhiều hãng vận tải biển đã bắt đầu điều chỉnh phụ thu nhiên liệu để cân đối ngân sách. Các khách hàng lớn cũng đang áp dụng chiến lược mua hàng thận trọng, chia nhỏ các đơn thay vì nhập số lượng lớn cùng lúc.

Trong lĩnh vực hàng không, các hãng bay tại châu Âu đang phải tính toán lại cơ cấu giá vé khi chi phí nhiên liệu nhích lên. Pavel Kveten, CEO của Girteka Logistics, chia sẻ rằng biến động của thị trường năng lượng tác động gần như ngay lập tức đến cấu trúc chi phí của doanh nghiệp. Hiện tại, nhiên liệu đang chiếm khoảng 30% chi phí vận hành của đơn vị này.

Tại các thị trường bán lẻ, người tiêu dùng cũng bắt đầu có sự điều chỉnh thói quen. Ở Đức, các đại lý phân phối dầu sưởi ghi nhận người dân chỉ mua bổ sung khi thực sự cần thiết, tránh tâm lý tích trữ. Tại Mỹ, giá nhiên liệu tại vòi bơm cũng đang nhích lên, đòi hỏi các biện pháp điều hành kinh tế vĩ mô khéo léo từ chính phủ.

Dù vậy, các chuyên gia tài chính đánh giá đây là giai đoạn thị trường đang tự điều chỉnh để tìm điểm cân bằng mới. Các doanh nghiệp lớn đều đã kích hoạt kịch bản dự phòng. Việc tối ưu hóa tuyến đường, tiết kiệm nhiên liệu và tìm kiếm đối tác cung cấp dài hạn đang được ưu tiên hàng đầu để bảo vệ biên lợi nhuận.

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang duy trì nhịp giao dịch bám sát các diễn biến địa chính trị. Theo dữ liệu cập nhật, chuẩn dầu toàn cầu Brent dao động quanh ngưỡng 112-113 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI giao dịch ở mức xấp xỉ 100 USD/thùng.

Chênh lệch giá giữa WTI và Brent tiếp tục nới rộng, phản ánh sự dịch chuyển linh hoạt của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới đầu tư và các doanh nghiệp trong nước được khuyến nghị tiếp tục theo dõi các thông tin chính thống. Việc chủ động cập nhật tình hình và linh hoạt trong kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ giúp các đơn vị thích ứng an toàn với bối cảnh thị trường hiện nay.