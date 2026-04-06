Thị trường đồ second-hand bùng nổ, đe dọa bán lẻ truyền thống

Mua đồ second-hand (đồ cũ) không còn là lựa chọn tiết kiệm tạm thời, mà đang dần trở thành một phong cách tiêu dùng phổ biến, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Theo một khảo sát mới đây, việc mua đồ second-hand đã trở thành lựa chọn hàng đầu của 1/10 người tiêu dùng khi mua sắm các mặt hàng ngoài thực phẩm trong năm nay (Ảnh: DHL).

289 tỷ USD và cú lật kèo của thị trường thời trang

Chỉ với vài cú chạm trên màn hình, người tiêu dùng giờ đây có thể săn những món đồ hiệu với giá hời. Đằng sau trải nghiệm mượt mà đó là sự hậu thuẫn của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp việc mua bán đồ đã qua sử dụng trở nên nhanh, chính xác và mang tính cá nhân hóa cao.

Theo báo cáo mới nhất từ ThredUp dựa trên dữ liệu của hãng nghiên cứu GlobalData, doanh số thị trường quần áo second-hand toàn cầu dự kiến chạm mốc 289 tỷ USD ngay trong năm nay. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 12%, bỏ xa tốc độ mở rộng của ngành thời trang truyền thống.

Nếu nhìn lại năm 2021, quy mô thị trường này mới ở mức 141 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm, phân khúc resale (bán lại) được kỳ vọng đạt 393 tỷ USD trong 5 năm tới.

Đáng chú ý, tăng trưởng bùng nổ không đồng nghĩa với lợi nhuận. Dù doanh thu tăng mạnh, nhiều nền tảng vẫn đang “đốt tiền” để giành thị phần.

Sự bùng nổ của thị trường này được dẫn dắt bởi thế hệ người tiêu dùng trẻ. Nhóm khách hàng từ 14-45 tuổi (gen Z và gen Y) đóng góp tới 70% tăng trưởng toàn ngành.

Với họ, việc lướt các nền tảng resale đã trở thành thói quen thường nhật. Tại Anh, 15% người tiêu dùng 18-24 tuổi coi đây là kênh mua sắm chính cho hàng phi thực phẩm.

CEO ThredUp, ông James Reinhart, cho biết phân khúc này đang trực tiếp giành thị phần từ hàng mới. Hiện đồ second-hand đã chiếm khoảng 10% tổng doanh số quần áo toàn cầu.

AI định hình cuộc chơi và bài toán lợi nhuận

Đằng sau những con số tăng trưởng rực rỡ là sự can thiệp sâu rộng của công nghệ. AI đang trở thành "vũ khí" tối thượng giúp các nền tảng xử lý khối lượng hàng tồn kho khổng lồ, tự động phân loại và gợi ý sản phẩm chính xác đến từng cá nhân.

AI giờ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành vũ khí cạnh tranh cốt lõi của các nền tảng resale.

Theo CEO ThredUp, nếu Netflix hay Spotify mất hàng chục năm để xây dựng hệ thống cá nhân hóa, thì AI hiện nay có thể rút ngắn quá trình đó xuống gần như tức thì. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách từ “thấy sản phẩm” đến “mua ngay”.

Dù doanh thu tăng vọt, bài toán lợi nhuận vẫn là một thách thức trên sân chơi tỷ đô. Theo Yahoo Finance, doanh thu năm qua của ThredUp tăng 20% lên 310,8 triệu USD. Nền tảng Depop cũng ghi nhận mức tăng 42%, đạt 101 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, ThredUp vẫn ghi nhận khoản lỗ trước thuế 20 triệu USD, còn Depop lỗ 42 triệu bảng và gần đây đã được Etsy nhượng lại cho eBay. Trong bức tranh cạnh tranh khốc liệt đó, Vinted nổi lên như điểm sáng hiếm hoi khi vừa tăng doanh thu lên 813,4 triệu euro, vừa báo lãi 76,7 triệu euro trong năm 2024.

Doanh số quần áo second-hand dự báo đạt 289 tỷ USD năm nay, tăng tốc nhờ AI và influencer giúp người mua dễ “chốt đơn” (Ảnh: The Spectator).

Hệ sinh thái "vừa mua vừa bán" thời bão giá

Áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang đồ second-hand.

Không chỉ mua, người dùng còn tham gia bán lại. Khảo sát của KPMG cho thấy 33% người tiêu dùng đã bán ít nhất một món đồ trong năm qua, trung bình 5 sản phẩm mỗi người.

Bà Linda Ellett, Giám đốc mảng tiêu dùng KPMG UK, đánh giá sự bùng nổ của mô hình mua bán giữa người tiêu dùng (C2C) đang làm thay đổi cục diện bán lẻ. Người dân tìm đến đồ cũ vì giá rẻ, khả năng kiếm thêm thu nhập, nhận thức về môi trường và sự tiện lợi.

Xu hướng “vừa mua vừa bán” đang định hình lại thị trường bán lẻ, khi người tiêu dùng vừa là khách hàng, vừa là người cung cấp hàng hóa.

Trước làn sóng này, các ông lớn thời trang truyền thống buộc phải thay đổi chiến lược. Những thương hiệu đình đám như Dr Martens, Zara hay Mulberry đã chính thức nhảy vào cuộc đua, triển khai các dịch vụ thu mua và tân trang đồ cũ để giữ chân khách hàng.

Dù vậy, hành vi tiêu dùng vẫn phân mảnh. Khoảng 21% người dùng vẫn ưu tiên mua online qua các nền tảng lớn như Amazon, và 19% chọn cửa hàng truyền thống. Các sàn giá rẻ như Shein hay Temu chỉ chiếm khoảng 5% mức độ ưu tiên.

Thị trường second-hand đã bước qua giai đoạn sơ khai để tiến vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi công nghệ và dữ liệu quyết định người thắng cuộc.

Ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành GlobalData, nhận định: "Thị trường second-hand toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn và cấu trúc phức tạp hơn. Hệ thống khám phá sản phẩm cần dịch chuyển mạnh sang các nền tảng mạng xã hội - nơi người tiêu dùng trẻ dành phần lớn thời gian".