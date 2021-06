Thị trường căn hộ khu Tây Hà Nội: Rộng cửa đón nhà đầu tư

Dân trí Phía Tây Hà Nội từ lâu đã là nơi hấp dẫn để đầu tư và khai thác căn hộ cho thuê bởi lợi suất cao trên thị trường, tập trung nhiều chuyên gia, lao động nước ngoài sinh sống, làm việc.

Khu Tây Hà Nội - lựa chọn của cộng đồng người nước ngoài

Nhiều năm qua, bất động sản phía Tây luôn duy trì tốc độ phát triển bền vững hàng đầu Thủ đô. Điều này xuất phát từ lợi thế quỹ đất rộng, sạch. Hơn nữa, dấu ấn giúp diện mạo khu Tây chuyển mình là từ khi "vết dầu loang" đô thị mở rộng, Tây Hà Nội đã nhanh chóng đón làn sóng đầu tư lớn về hạ tầng. Những cung đường nghìn tỷ nối gần khoảng cách với vùng lõi trung tâm giúp gia tăng kết nối giao thông, tạo đòn bẩy đưa thị trường bất động sản khu Tây khởi sắc, trở thành khu vực cung cấp đến một nửa tổng số căn hộ của toàn Hà Nội, liên tục trong suốt 10 năm qua, theo thống kê qua các năm của Savills Việt Nam.

Với lợi thế của một trung tâm hành chính - kinh tế mới, là nơi đặt trụ sở của các cơ quan nhà nước, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài, tập trung nhiều nhân lực chất lượng cao, khu Tây được đánh giá là hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ cho thuê. Theo nghiên cứu của CBRE, lợi suất cho thuê căn hộ tại khu Tây đạt từ 5%-5,8%, cao nhất thị trường.

Biểu đồ tỷ trọng khu vực căn hộ cho thuê chính mở rộng ra khỏi khu vực truyền thống. Nguồn: Tổng quan thị trường căn hộ cho thuê Hà Nội Quý 3/2020 - CBRE

Cộng đồng người nước ngoài được coi là động lực lớn nhất thúc đẩy tỷ suất cho thuê. Thống kê cho thấy khu Tây đang có nhiều lao động nước ngoài sinh sống và làm việc, như tại Thanh Xuân có hơn 1.600 người, Nam Từ Liêm có khoảng 11.700 người, Bắc Từ Liêm có khoảng 5.100 người, Hà Đông có khoảng 1.500 người…, chủ yếu là các chuyên gia cấp cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia... có nhu cầu thuê lâu dài hoặc sở hữu một căn hộ cao cấp, đáp ứng các tiêu chí về cảnh quan và tiện ích.

Cộng đồng người nước ngoài tại khu Tây thường tập trung sinh sống, hình thành nên những khu vực đặc trưng như tại Trung Hòa - Nhân Chính và mở rộng sang những vùng lân cận khác như Mễ Trì, Phạm Hùng, Mỹ Đình, …

Khi quỹ đất những khu vực này không còn nhiều thì họ có xu hướng dịch chuyển tới những vùng đang phát triển mạnh dọc trục Đại lộ Thăng Long như Đại Mỗ, Tây Mỗ. Tại đây, những đại dự án với hạ tầng hiện đại và tiện ích đầy đủ, đang dần hoàn thiện, nhanh chóng thu hút nhóm khách nước ngoài.

Tiềm năng còn rộng mở

Mặc dù chịu tác động của Covid-19, song nhu cầu thuê, mua của người nước ngoài tại Hà Nội vẫn luôn giữ nhiệt, thể hiện qua khả năng lấp đầy văn phòng cho thuê. Theo Savills, quý I/2021, nguồn cung văn phòng tăng 10%, công suất thuê đạt 89% và giá thuê gộp tăng 5% so với năm trước. Trong đó, giao dịch thị trường văn phòng phía Tây tăng 40% kể cả trong bối cảnh Covid-19. Điều này phản ánh sự đi lên trong hoạt động của khối ngoại và nhu cầu mở rộng thuê, mua căn hộ của cư dân nước ngoài tại phía Tây.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quý II/2021, khu Tây Hà Nội là một trong 2 khu vực sẽ chiếm tỷ trọng sản phẩm nhiều nhất. Việc cộng đồng người nước ngoài ở khu vực này tiếp tục gia tăng và mở rộng sẽ thúc đẩy quy mô và tỷ suất sinh lời đối với thị trường căn hộ cho thuê. Những dự án đáp ứng được nhu cầu thuê nhà của người nước ngoài mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả, bền vững.

Tuy nhiên, nghịch lý là những dự án bất động sản cao cấp, đặc biệt là các dự án mang "tiêu chuẩn quốc tế" đáp ứng được các tiêu chí an cư của nhóm người nước ngoài ở phía Tây không nhiều. Vì vậy, những dự án đáp ứng được tiêu chuẩn sống cao cấp của cộng đồng người nước ngoài trở thành là mục tiêu theo đuổi của thị trường.

Những dự án điển hình khu vực này như The Manor hay Keangnam - nơi tập trung cộng đồng người Hàn Quốc, Indochina Plaza Hanoi - nơi tập trung cộng đồng người Nhật hay TNR Goldmark City với cộng đồng Singapore… Thời gian tới, thị trường khu Tây dự kiến bổ sung nguồn cung căn hộ đáp ứng được tiêu chí của người nước ngoài như The Nine - GP.Invest, hay Masteri West Heights tại trung tâm đại đô thị Smart City của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu Masterise Homes. Masterise Homes gần đây gây tiếng vang lớn với một số dự án hàng hiệu thuộc khu đất vàng Hà Nội và TPHCM như The Grand Hanoi (Hàng Bài) hay Grand Marina Saigon (Quận 1)… Sự xuất hiện của dự án cao cấp Masteri West Heights được kỳ vọng mang đến chuẩn mực sống quốc tế cao cấp mới cho thị trường phía Tây Hà Nội.

Masteri West Heights là dự án được đầu tư bởi Masterise Homes nằm trong đại đô thị Smart City

Việc hướng dòng tiền vào các dự án tại khu vực có tính an toàn, thanh khoản cao và tỷ suất sinh lời tốt luôn là kỳ vọng của các nhà đầu tư. Trên nền tảng sự phát triển của cộng đồng người nước ngoài tại khu Tây, thị trường căn hộ cho thuê sẽ càng tăng trưởng, những dự án đáp ứng được tiêu chí của khách nước ngoài được coi là cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả và bền vững.

Trường Thịnh