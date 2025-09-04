Thép Miền Nam: Mang tới triển lãm A80 câu chuyện hiện thực hóa “thép xanh”

Công nghệ môi trường: Đi trước một bước

Ngay tại nhà máy ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL đã vận hành một hệ thống lọc bụi túi vải với hơn 4.140 túi lọc, công suất hút tới 1,56 triệu m³/giờ, chạy liên tục 24/7. Tất cả dữ liệu khí thải được giám sát trực tuyến và kết nối tức thì về Sở Tài nguyên và Môi trường. Để có hệ thống này, giai đoạn 2017-2020, doanh nghiệp đã chi hơn 42 tỷ đồng, cho thấy rõ quyết tâm năng suất phải đi cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Thép Miền Nam tại khu vực Khởi nghiệp kiến quốc của VNSTEEL tại Triển lãm A80 (Ảnh: Thép Miền Nam).

Không dừng ở khí thải, bài toán nước thải và chất thải rắn cũng được giải quyết triệt để. Tại bãi phế liệu, một hệ thống xử lý nước thải công suất 950 m³/ngày đêm đã được xây dựng. Tất cả dòng chảy được xử lý đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường, đồng thời dữ liệu được quan trắc 24/7, đảm bảo minh bạch.

Các cựu chiến binh chụp ảnh tại khu vực trưng bày của Thép Miền Nam (Ảnh: Thép Miền Nam).

Ở lĩnh vực năng lượng, Thép Miền Nam cũng sớm chuyển từ nhiên liệu FO sang khí thiên nhiên, cắt giảm đáng kể phát thải CO₂. Hàng loạt giải pháp tiết kiệm điện như thay motor IE2 bằng IE3-IE4, lắp biến tần cho bơm nước, tận dụng phôi nóng,… đã giúp tiết kiệm hàng triệu kWh mỗi năm.

R&D và kiểm kê cacbon: Bước đi căn cơ trong hành trình chuyển đổi

Để sản xuất thép thực sự “xanh”, việc xử lý chất thải, giảm tiêu hao hay áp dụng ISO mới chỉ là những bước đi bề nổi. Đổi mới tư duy sản xuất, cụ thể là đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D) và kiểm kê phát thải carbon, là một phần tất yếu trong quản trị vận hành.

Tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, công tác R&D được xây dựng với lộ trình và có ngân sách rõ ràng, nhằm phát triển các sản phẩm theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo đó, công ty đã nâng cấp chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế (BS4449:2005, ASTM A615/A615M-14); tối ưu tiêu hao năng lượng trong luyện cán; nghiên cứu thiết bị tận dụng nhiệt dư, biến phần nhiệt lãng phí thành năng lượng hữu ích; xây dựng hệ thống đo đếm và kiểm soát phát thải nội bộ, hướng tới minh bạch carbon cho từng lô sản phẩm.

Năm 2024, công ty đã hoàn thành báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), bao gồm cả Scope 1 (trực tiếp) và Scope 2 (gián tiếp). Đây là bước đi tiên phong trong bối cảnh CBAM - cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU - đang tạo ra “hàng rào xanh” khắt khe cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), ngành thép hiện chiếm khoảng 7-8% tổng phát thải CO₂ của nền kinh tế. Đây là thách thức lớn, song cũng là động lực buộc doanh nghiệp phải đổi mới.

VSA nhấn mạnh, nếu không sớm đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, thì thép Việt sẽ gặp khó khi xuất khẩu sang những thị trường áp dụng tiêu chuẩn carbon nghiêm ngặt. Ngược lại, nếu chủ động, đó sẽ là lợi thế lâu dài.

Chính vì vậy, những khoản đầu tư hàng chục tỷ đồng như của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL không chỉ giải quyết vấn đề môi trường trước mắt, mà còn là “tấm hộ chiếu xanh” để sản phẩm thép Việt bước ra thế giới.

Khách hàng quen thuộc của Thép Miền Nam tham quan Triển lãm A80 ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trưng bày của Thép Miền Nam (Ảnh: Thép Miền Nam).

Từ “thép kiến quốc” đến “thép xanh”

Ông Lê Việt, Tổng giám đốc công ty, khẳng định: “Sản xuất thép không chỉ cần đạt chất lượng mà còn phải thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Đó là con đường bắt buộc nếu chúng ta muốn tồn tại bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Thép Miền Nam /V/ sẵn sàng xuất xưởng góp phần vào sứ mệnh xây dựng đất nước (Ảnh: Thép Miền Nam).

Triết lý này được hiện thực hóa bằng nhiều chương trình cụ thể gồm: Ứng dụng ERP - ROSY để quản lý đồng bộ sản xuất - tài chính - bán hàng; Triển khai văn phòng điện tử Workit để tinh gọn quy trình, giảm giấy tờ; Xây dựng phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, truy xuất chất lượng đến từng lô, từng thanh thép.

Không chỉ trong quản trị, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL còn xây dựng văn hóa xanh trong nhà máy bằng cách cải tạo cảnh quan sạch - đẹp - thân thiện, đào tạo định kỳ về an toàn môi trường, khuyến khích phong trào sáng kiến kỹ thuật. Năm 2023, công ty đã có 8 sáng kiến được công nhận, trong đó nhiều ý tưởng xuất phát từ chính công nhân trực tiếp sản xuất.

Nửa thế kỷ qua, thương hiệu Thép Miền Nam đã in dấu trên hàng loạt công trình lớn nhỏ khắp đất nước. Bước vào Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, doanh nghiệp không chỉ mang đến câu chuyện lịch sử, mà còn gửi gắm tầm nhìn: thép xanh - phát triển kinh tế song hành cùng bảo vệ môi trường.