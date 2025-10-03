Thép Miền Nam đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định cho thị trường

Nguyên liệu kiểm soát từ gốc, công nghệ hiện đại

Một chuỗi cung ứng bền vững bắt đầu từ nguyên liệu. Tại Thép Miền Nam, mọi công đoạn được quản lý theo chuẩn quốc tế, với xưởng luyện công suất 600.000 tấn/năm và xưởng cán 500.000 tấn/năm. Nguyên tắc sản xuất “sạch” được quán triệt, kiểm soát chặt từ phế liệu đầu vào đến công đoạn cuối.

Với phế liệu nội địa, công ty kiểm soát tạp chất ngay từ khâu nhập liệu và ký cam kết với nhà cung cấp. Với phế liệu nhập khẩu, hàm lượng tạp chất dưới 1% theo chuẩn. Nguyên liệu khi về tới nhà máy tiếp tục được sàng lọc bằng công nghệ chuyên dụng: máy sàng, tách từ, xe chuyên dụng.

Thép Miền Nam quan niệm sản xuất thép phải bảo vệ môi trường (Ảnh: Thép Miền Nam).

Cách làm này giúp giảm tiêu hao, hạn chế nguyên vật liệu tạo xỉ, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm thép tinh khiết, đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất. Thép Miền Nam duy trì quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu, luyện phôi, cán thép đến đóng bó sản phẩm. Điểm nổi bật là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, môi trường ISO 14001:2015 và phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017, định kỳ giám sát bởi QUACERT và BoA.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số: ERP - Rosy quản lý dữ liệu bán hàng, kho vận, công nợ; văn phòng điện tử tối ưu hành chính; phòng thí nghiệm số hóa và phần mềm điều hành sản xuất nâng cao năng suất, đảm bảo tính chính xác và phản ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Thích ứng với nhu cầu thị trường

Sự nhạy bén với biến động thị trường giúp Thép Miền Nam giữ vững vị thế. Trước nhu cầu thực tế thị trường, công ty đa dạng chuỗi sản phẩm đang có để đáp ứng nhu cầu khách hàng như: thép Gr40 (S) với các kích cỡ từ D10 đến D16 - loại thép phù hợp với công trình dân dụng, nhà ở, dự án vừa và nhỏ; thép Gr60 (S60) - cho công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao vẫn được duy trì theo đơn đặt hàng. Song song đó là các dãy sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu các thị trường Mỹ, Úc, châu Âu,…

Công ty sở hữu cảng nước sâu đón tàu 50.000 DWT - lợi thế hiếm có trong ngành thép Việt Nam (Ảnh: Thép Miền Nam).

Một lợi thế lớn khiến chuỗi cung ứng trôi chảy là hệ sinh thái sản xuất khép kín tại Phú Mỹ (TPHCM). Tại đây, từ nhập nguyên liệu, luyện phôi, cán thép đến xuất hàng đều được kết nối liền mạch. Công ty sở hữu cảng nước sâu đón tàu 50.000 DWT - lợi thế hiếm có trong ngành thép Việt Nam. Nhờ đó, Thép Miền Nam chủ động nhập khẩu nguyên liệu, tiết giảm chi phí logistics và tăng tốc độ giao hàng, phục vụ hiệu quả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL tiếp tục có phương án mở rộng đầu tư nâng công suất sản xuất để tăng lợi thế quy mô và đáp ứng nhu cầu thị trường, khách hàng. Với năng lực này, Thép Miền Nam có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Thép Miền Nam cung cấp thép cho công trình Landmark 81 (Ảnh: Freepik).

Với những dư địa đã có, không khó để lý giải vì sao thương hiệu Thép Miền Nam từ lâu là lựa chọn tin cậy của nhiều tổng thầu và chủ đầu tư. Sản phẩm hiện diện trong hàng loạt công trình trọng điểm: Sân bay quốc tế Long Thành, Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam, Vietcombank Tower tại TPHCM, Đại học Văn Lang cơ sở 3, Aqua City Novaland, Blanca City Vũng Tàu, Nhà máy Intel Products Việt Nam…

Việc góp mặt trong những công trình này không chỉ khẳng định năng lực cung ứng trong nước mà còn chứng minh sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Đây là minh chứng cho triết lý: sản xuất thép không chỉ để xây dựng công trình, mà còn để kiến tạo biểu tượng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Tổng giám đốc Thép Miền Nam - ông Lê Việt (thứ 3 từ trái qua), có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1 (Ảnh: Thép Miền Nam).

Chuỗi cung ứng ổn định, uy tín giúp Thép Miền Nam phát triển bền vững. Dù thị trường biến động vẫn đảm bảo tiến độ giao hàng, giữ vững cam kết với khách hàng, uy tín ấy giúp Thép Miền Nam nhiều lần được bình chọn là Thương hiệu Quốc gia, trở thành niềm tin không chỉ của nhà thầu lớn mà còn của hàng triệu hộ gia đình Việt Nam.