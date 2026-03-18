Thẻ tín dụng VPBank GameON - hệ sinh thái dành cho game thủ

VPBank GameOn Mastercard đã mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho “gaming lifestyle” (lối sống game thủ) tại Việt Nam.

Cộng đồng game thủ Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, từ giải trí đơn thuần, gaming đã trở thành một ngành kinh tế, một nghề nghiệp và một phong cách sống - gaming lifestyle.

Người chơi hiện đại không chỉ cần chơi game mượt mà, mà còn cần công cụ thanh toán trong game nhanh - chuẩn - an toàn, xử lý các gói thuê bao tức thì, hỗ trợ mua sắm thiết bị và giao dịch xuyên biên giới ổn định.

VPBank GameON Mastercard giải quyết đúng nhu cầu, đúng thời điểm của cộng đồng game thủ (Ảnh: VPBank).

Khi thanh toán số tăng tốc và hành vi chi tiêu của game thủ ngày một đa dạng, nhu cầu về một giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho họ trở nên rõ ràng hơn.

Và chính lúc đó, câu hỏi được đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một chiếc thẻ không chỉ dùng để chi tiêu, mà còn trở thành “vũ khí chiến lược” giúp game thủ bước vào một hệ sinh thái thiết kế riêng cho họ? Đây chính là nền tảng để thẻ VPBank GameON Mastercard ra đời, giải quyết đúng nhu cầu, đúng thời điểm và đúng cộng đồng.

VPBank GameON Mastercard - điểm khởi đầu cho một hệ sinh thái

VPBank GameON Mastercard được thiết kế như một nền tảng trải nghiệm dành riêng cho lối sống giải trí số, từ nạp game, gia hạn dịch vụ nội dung, mua sắm phụ kiện cho đến tích điểm - đổi quà - tham gia hoạt động cộng đồng. Cách tiếp cận này biến chiếc thẻ thành điểm khởi đầu của một hệ sinh thái gắn liền với hành vi thường nhật của game thủ và người trẻ yêu công nghệ.

Tấm thẻ này sở hữu những ưu đãi chuyên biệt cho game thủ như tích điểm lên tới 10% cho chi tiêu giải trí số và mua phụ kiện, thiết bị điện tử.

Khách hàng mở thẻ được nhận quà chào mừng tới 400.000 điểm LynkiD và có thể sở hữu tấm thẻ phiên bản giới hạn với đủ chữ ký 5 thành viên đội tuyển T1.

Số điểm tích lũy này được quy đổi nhanh chóng, đơn giản qua hệ sinh thái quà tặng LynkiD với hàng nghìn voucher thiết yếu từ mua sắm, ăn uống…, giúp game thủ tiết kiệm dài hạn.

“Nạp game đỏ lộc” giúp gia tăng giá trị cho các giao dịch trong lĩnh vực giải trí (Ảnh: VPBank).

Trong thời gian 15/2-15/6, VPBank triển khai chương trình “Nạp game đỏ lộc”, mang đến cho chủ thẻ cơ hội nhận thêm 100.000 đồng điểm thưởng LynkiD khi tổng chi tiêu đạt từ 1 triệu đồng, qua đó gia tăng giá trị cho các giao dịch trong lĩnh vực giải trí.

Với các game thủ - nhóm chi tiêu nhiều cho các hoạt động nạp game, mua gói nội dung, phụ kiện, việc chi tiêu với thẻ VPBank GameON trở thành điểm - quà - voucher quay ngược lại hệ sinh thái giải trí của chính người dùng, nhờ đó giảm chi phí dài hạn và tối ưu hóa trải nghiệm.

Tạo hệ sinh thái mở rộng cho game thủ

Không chỉ dừng ở ưu đãi chi tiêu, VPBank GameON Mastercard còn xây dựng một hệ sinh thái mở rộng hướng đến tinh thần cộng đồng - yếu tố quan trọng của văn hóa game và eSports. Sự kết hợp này giúp chiếc thẻ trở thành “tâm điểm kết nối”, nơi game thủ không chỉ nhận giá trị tài chính mà còn được hòa mình vào một môi trường giải trí - công nghệ - cộng đồng đầy màu sắc.

Tấm thẻ tạo hệ sinh thái rộng mở cho game thủ (Ảnh: VPBank).

Bên cạnh đó, thẻ VPBank GameON liên tục cập nhật các tin tức, ưu đãi, chương trình hợp tác với nhà phát hành game và nền tảng giải trí số - từ nạp game, xem phim đến nghe nhạc trực tuyến. Những ưu đãi này được truyền thông rộng rãi thông qua các chiến dịch sinh động, giúp người chơi game luôn là người sớm nhất cập nhật thông tin và nhận ưu đãi có giá trị.

Thông qua hệ thống điểm thưởng LynkiD, người dùng có thể quy đổi điểm thành thẻ nạp game, voucher công nghệ hoặc các sản phẩm - phụ kiện trong hệ sinh thái điện tử. Đây chính là dạng “marketplace vi mô”, nơi chi tiêu quay về phục vụ chính sở thích, tạo vòng trải nghiệm khép kín và liên tục.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Với VPBank GameON Mastercard, chúng tôi không phát triển thêm một thẻ tín dụng theo nghĩa truyền thống. Chúng tôi tạo ra một cơ chế trải nghiệm tài chính gắn kết hữu cơ với lối sống giải trí số của người trẻ.

Từ nạp game, gia hạn nội dung, đến sắm sửa thiết bị, mọi giao dịch đều được chuyển thành điểm - phần thưởng để người dùng thấy giá trị quay trở lại ngay trong hệ sinh thái họ yêu thích”.

VPBank GameON được vận hành hoàn toàn online từ khâu mở thẻ, chi tiêu, thanh toán và có sự hỗ trợ tư vấn 24/7 trên hệ thống chăm sóc khách hàng của VPBank. Điều này đảm bảo rằng game thủ - nhóm có hoạt động thanh toán xuyên biên giới, diễn ra bất kể thời điểm ngày đêm - luôn nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả khi cần thiết.

Tất cả những yếu tố trên tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, nơi chủ thẻ không chỉ sở hữu một chiếc thẻ mà trở thành thành viên trong một không gian giải trí số có tính kết nối cao, đầy ưu thế và khác biệt.

Với cách tiếp cận này, VPBank GameON Mastercard thực sự không còn là một sản phẩm tài chính đơn lẻ, mà là nền tảng của một cộng đồng - một “ngôi nhà” mà các game thủ có thể gắn bó lâu dài.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại: https://gameoncard.vpbank.com.vn/.