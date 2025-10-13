The Makeover 2025: Tái định nghĩa quản trị doanh nghiệp và nhân sự thời đại AI

Nhiều điểm chạm công nghệ trong sự kiện

The Makeover 2025 là hội thảo doanh nghiệp đầu tiên không chỉ bàn về tương lai công nghệ, mà còn trực tiếp ứng dụng AI trong từng khoảnh khắc chương trình.

Điểm nhấn độc đáo là MC ảo với tên gọi M-AI được đồng bộ bằng công nghệ AR và điều khiển chuyển động theo thời gian thực, mang đến hình ảnh sống động, hiện đại và làn gió công nghệ mới xuyên suốt chương trình.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sự kiện doanh nghiệp ứng dụng MC AI trên sân khấu và đánh dấu một cột mốc đột phá công nghệ mới trong hành trình 3 năm của The Makeover (Ảnh: Talentnet).

Không dừng lại ở chủ đề đổi mới thời AI, công nghệ còn xuất hiện tại nhiều góc trải nghiệm, các hoạt động tại sự kiện. Khách tham dự có thể tạo hình ảnh “AI hóa” của chính mình, tích điểm qua ứng dụng sự kiện để tương tác liên tục, từ check-in (chụp ảnh) đến hoạt động cùng nhà tài trợ.

Cùng với đó, sân khấu Neo-Arena với thiết kế tròn giúp khán giả trải nghiệm không gian hiện đại và kết nối gần hơn với các diễn giả trong các phiên chia sẻ.

The Makeover 2025 còn sở hữu trải nghiệm công nghệ từ hoạt động “AI hóa” hình ảnh cho đến ứng dụng tích điểm liên tục và tức thời ngay tại sự kiện (Ảnh: Talentnet).

Thực chiến AI trong doanh nghiệp từ số liệu đến câu chuyện quản trị thực tế

Không chỉ dừng ở lớp “trải nghiệm sự kiện”, công nghệ được đưa vào nội dung chuyên môn trong những phiên chia sẻ của hơn 15 chuyên gia quốc tế và Việt Nam, từ các tập đoàn đa quốc gia. Các diễn giả sẽ làm rõ những thách thức doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối diện, và cách AI có thể trở thành đòn bẩy chiến lược giúp kiến tạo tổ chức linh hoạt trong thời kỳ mới.

The Makeover tiếp tục mời các diễn giả toàn cầu để chia sẻ tầm nhìn của thế giới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay, chương trình chào đón diễn giả nổi tiếng Henrik von Scheel (Ảnh: Talentnet)

Ngoài ra, các chuyên gia từ Văn phòng Thủ tướng Singapore, LinkedIn Learning, Marsh McLennan Đông Nam Á, cùng lãnh đạo cấp cao từ GreenFeed, Home Credit, Nestlé Việt Nam… sẽ mang đến những góc nhìn thực tiễn và chiến lược cho chuyên gia nhân sự.

The Makeover 2025 cũng sẽ công bố Báo cáo lương, thưởng, phúc lợi thường niên - một nguồn dữ liệu đáng tin cậy của thị trường nhân sự Việt Nam suốt hơn 15 năm qua. Trong bối cảnh AI, các dữ liệu về nhân sự sẽ thay đổi như thế nào, làm sao để thu hút nhân tài AI-con người trong bối cảnh mới, cũng được bàn thảo.

Với Báo cáo lương, thưởng, phúc lợi thường niên được Talentnet và Mercer, doanh nghiệp có thể tìm ra cách tận dụng dữ liệu nhân sự trong kỷ nguyên AI để thu hút nhân tài (Ảnh: Talentnet).

Chia sẻ về The Makeover 2025, bà Tiêu Yến Trinh - CEO của Talentnet - khẳng định: “Biến động là điều tất yếu. Nhưng khác biệt nằm ở cách chúng ta phản ứng: hoặc bị cuốn đi, hoặc chủ động dẫn dắt bằng chiến lược rõ ràng, AI thực tiễn và dữ liệu nhân sự chuẩn xác.

The Makeover 2025 không chỉ mang đến một trải nghiệm công nghệ hóa khác biệt cho sự kiện nhân sự, mà còn mở ra góc nhìn mới về cách công nghệ có thể định hình chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI”.

Hội thảo thường niên The Makeover được Talentnet khởi xướng từ năm 2023 theo từng chủ đề xu hướng, thu hút hơn 40 nhà tài trợ, hơn 1.500 khách tham dự mỗi năm, từ các lãnh đạo và quản lý nhân sự từ doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty nội địa, cho đến các startup (Ảnh: Talentnet).

Sự kiện còn nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu lớn như SAP, GreenFeed, HSBC, IPA Group, OCB, PNJ, British Council, ELSA, goFLUENT cùng các đối tác triển lãm và truyền thông số.