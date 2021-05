Thế giới tỷ phú và những cuộc ly hôn chấn động: Tình, tiền và tai tiếng

Dân trí Cuộc hôn nhân tưởng chừng lý tưởng của tỷ phú Bill Gates với người vợ chung sống 27 năm đổ vỡ trong bất ngờ, tiếc nuối. Tuy nhiên, thế giới từng chứng kiến nhiều tan vỡ hôn nhân với nhiều tình tiết.

Kỷ lục về tiền bạc

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos với vợ MacKenzie Bezos "đường ai nấy đi" năm 2019. Vụ ly hôn này chấn động giới tỷ phú thế giới và Mỹ, cũng trở thành vụ ly hôn có giá đắt đỏ nhất lịch sử đến thời điểm đó.

Cụ thể, số tài sản mà bà MacKenzie Scott sở hữu sau vụ ly hôn với người chồng tỷ phú là hơn 35,6 tỷ USD từ cổ phần của Amazon (1/4 cổ phần của Jeff Bezos). Sau thương vụ ly hôn chấn động, MacKenzie Scott trở thành tỷ phú thế giới và là nữ tỷ phú giàu thứ 3 thế giới vào tháng 4/2019.

Amazon Jeff Bezos với vợ cũ MacKenzie Scott (Ảnh: Reuters).

Đến tháng 12/2020, MacKenzie Scott được vinh danh là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính hơn 62 tỷ USD.

Tháng 3/2021, MacKenzie Scott cùng Dan Jewett, giáo viên hóa học, tuyên bố tái hôn. Nữ tỷ phú cũng được chồng cũ chúc phúc.

Hiện MacKenzie Scott bỏ rất nhiều tiền làm từ thiện. Bà cùng với tỷ phú chứng khoán Warren Buffett dành số tiền rất lớn, cam kết dành 50% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện.

Sau ly hôn, tỷ phú số 1 thế giới Jeff Bezos vẫn chưa tái hôn. Tài sản của ông năm 2021 lên đến 197,1 tỷ USD, đứng số 1 thế giới, theo Forbes.

Những kỷ lục về thời gian

Tỷ phú truyền thông người Mỹ gốc Úc Rupert Murdoch và bà Anna Murdoch Mann có vụ ly hôn gây rúng động thế giới.

Năm 1999, tỷ phú Rupert Murdoch và người vợ thứ 2 đã ra tòa sau 32 năm chung sống và có 3 người con chung. Tài sản của bà Anna Murdoch Mann có được từ sau vụ chia tay này là hơn 1,7 tỷ USD.

Tỷ phú truyền thông ly hôn và tái hôn chớp nhoáng, cách nhau 17 ngày (Ảnh: CNBC).

Sau ly hôn với người vợ thứ 2, chỉ 17 ngày sau, tỷ phú Rupert Murdoch tái hôn với người vợ thứ 3.

Rupert Murdoch được biết tới là ông trùm truyền thông toàn cầu tại Úc và Mỹ. Tài sản năm 1999 của ông trùm truyền thông này vào khoảng 7,8 tỷ USD. Hiện nay, theo Forbes, tài sản của ông này và gia đình được định giá khoảng 22,9 tỷ USD và là người giàu thứ 71 thế giới.

Ông cũng sở hữu đế chế truyền thông, kiểm soát các kênh truyền thông lớn như Fox News, The Times of London và The Wall Street Journal.

Trong khi đó, tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev năm 2014 cũng gây chấn động với vụ ly hôn được cho là tốn kém nhất hành tinh. Ông Dmitry Rybolovlev ly hôn với vợ là bà Elena Rybolovlev với số tiền phải chia 4,5 tỷ USD, cùng với cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm.

Tỷ phú Nga được biết đến với cuộc ly hôn tranh cãi kịch liệt, tốn kém (Ảnh: Reuters).

Hiện tài sản của tỷ phú phân bón người Nga, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AS Monaco, được Forbes định giá hơn 6,8 tỷ USD và là người giàu thứ 391 thế giới.

Đầy bất ngờ và phức tạp

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich cũng có những cuộc ly hôn ly kỳ và đầy phức tạp. Là tỷ phú tự thân từ nghèo khó, ông này trải qua 3 đời vợ với những cuộc hôn nhân đầy tình yêu, hận thù và chia tay.

Lúc hàn vi, Abramovich kết hôn với người vợ đầu Olga Yurevna Lysova vào năm 1987. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng vánh này kết thúc chỉ 3 năm sau đó.

Ông chủ đội bóng Chelsea có tình trường phức tạp và những cuộc ly hôn rúng động (Ảnh: Bloomberg).

Năm 1991, Abramovich tái hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Irina Vyacheslavovna Malandina và có 5 người con sau 16 năm chung sống. Sự nghiệp của tỷ phú Nga phát triển rất nhanh sau này.

Tuy nhiên, đến năm 2006, hôn nhân tan vỡ, Abramovich đối diện với nguy cơ phải chia số tài sản gần 12 tỷ USD (thời điểm 2007). Tuy nhiên, người vợ thứ 2 không màng đến tiền bạc, đệ đơn lên tòa án miễn phân chia tài sản của chồng. Đáp lại hành động này, tỷ phú người Nga Abramovich đã chuyển tài sản gồm tiền mặt, bất động sản trị giá gần 2 tỷ USD cho vợ cũ.

Sau khi chia tay người vợ thứ 2, Abramovich bước vào cuộc hôn nhân thứ 3 với ái nữ của ông trùm dầu mỏ Nga Dasha Zhukova và có với nhau 2 người con. Nhưng sau 10 năm sinh sống, cuộc hôn nhân thứ 3 tan vỡ vào năm 2007. Vụ ly hôn này không rúng động về phân chia tài sản khi cả hai đã có thỏa thuận tiền hôn nhân và chia theo thỏa thuận.

Hiện thống kê của Forbes cho thấy Roman Bbramovich có tổng tài sản hơn 15 tỷ USD, là người giàu thứ 142 thế giới.

Ly hôn xong khuynh gia, bại sản

Vụ ly hôn của Bill Gross - người sáng lập quỹ Pimco - cũng trở thành một trong những vụ ly hôn gây chấn động.

Tỷ phú Bill Gross khuynh gia, bại sản sau hôn nhân (Ảnh: Bloomberg).

Năm 2016, Sue Gross, vợ của tỷ phú Bill, đâm đơn ly hôn chồng và được ra đi sau đó với số tài sản 1,3 tỷ USD, bao gồm nhiều bất động sản. Sau vụ ly hôn, Bill Gross đã tuột khỏi mốc 400 tỷ phú thế giới và hiện nay, tài sản của ông này ngày chỉ còn 1,5 tỷ USD theo Forbes.

An Linh (Tổng hợp)