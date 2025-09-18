THB Việt Nam và hành trình 13 năm phân phối dụng cụ điện chính hãng

THB Việt Nam - Đơn vị phân phối dụng cụ điện hàng đầu

Nói về chặng đường 13 năm phát triển, đại diện THB Việt Nam cho biết: “Doanh nghiệp hoạt động trên phương châm minh bạch và cam kết chất lượng, mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo chính hãng. Doanh nghiệp vẫn luôn đi đúng hướng và trở thành đơn vị hàng đầu trong phân phối dụng cụ điện tại Việt Nam”.

THB Việt Nam phân phối đa dạng dụng cụ điện Bosch (Ảnh: THB Việt Nam).

Công ty phân phối hàng chính hãng từ những thương hiệu lớn như Bosch, Makita... nhằm mang đến các sản phẩm có chất lượng cao, độ bền vượt trội và đảm bảo an toàn cho người dùng. Sản phẩm được đầu tư đa dạng từ máy khoan, máy mài đến máy cắt, máy hàn, máy chà nhám... đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Dụng cụ điện Makita tại cửa hàng THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Đại diện THB Việt Nam nhấn mạnh: “Song song với hệ thống showroom tại Hà Nội và TPHCM, công ty còn phát triển mạnh thương mại điện tử qua hệ thống website, Facebook, Tiktok, Youtube, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí”. Đi kèm với đó là dịch vụ tư vấn kỹ thuật tận tâm, chính sách thanh toán linh hoạt, vận chuyển toàn quốc và hậu mãi chu đáo cho khách hàng trên toàn quốc.

Các dòng dụng cụ điện đang được phân phối tại THB Việt Nam

Tại THB Việt Nam, khách hàng có thể tìm thấy nhiều dòng sản phẩm với giá thành từ thấp đến cao để phục vụ cho công việc của mình.

Máy khoan tại THB Việt Nam được nhập khẩu từ các thương hiệu như Bosch, Makita... Các sản phẩm được phân loại đa dạng bao gồm: máy khoan động lực, khoan bê tông, khoan bắt vít, khoan góc, khoan bàn cho tới khoan từ chuyên dụng.

THB Việt Nam nhập khẩu máy khoan từ các thương hiệu uy tín trên thế giới như Bosch, Makita (Ảnh: THB Việt Nam).

Đại diện THB Việt Nam chia sẻ: “Đây là dòng sản phẩm chủ lực được doanh nghiệp đầu tư cũng như không ngừng cải tiến, mở rộng hợp tác để cung cấp những sản phẩm tốt nhất. Công ty đã tiếp cận được hàng triệu khách hàng là thợ xây dựng, thợ sửa chữa, nhà máy, xưởng sản xuất...”.

Máy hàn được THB Việt Nam phân phối gây ấn tượng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với dòng hàn lên tới 400A, giúp xử lý hiệu quả các mối hàn dày, chắc chắn trong cả kết cấu thép hay inox. Không chỉ đáp ứng nhu cầu gia công cơ khí, xây dựng, máy hàn còn được ứng dụng trong sửa chữa, bảo trì, đem lại sự linh hoạt cho nhiều nhóm khách hàng.

Để đảm bảo chất lượng và độ bền, THB Việt Nam phân phối sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ nhiều thương hiệu lớn. Danh mục rất đa dạng, từ máy hàn que, Tig, Mig/Mag cho tới máy cắt plasma, máy hàn laser tạo ra nhiều lựa chọn cho cả người thợ thủ công, xưởng sản xuất nhỏ lẫn các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn.

THB Việt Nam cũng đem đến cho khách hàng dòng máy mài góc, máy mài khuôn và máy mài 2 đá nhập khẩu chính hãng từ Bosch, Makita... Các sản phẩm được thiết kế với nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau đáp ứng nhu cầu từ gia công cơ bản cho tới các công việc công nghiệp nặng.

Máy mài Bosch tại THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Theo thông tin từ THB Việt Nam, các dòng máy mài hiện có công suất phổ biến từ vài trăm W đến hơn 2.000W cho phép mài, cắt nhanh chóng và chính xác trên nhiều loại vật liệu. Nhờ sự đa dạng về mẫu mã và khả năng làm việc linh hoạt, máy mài cầm tay tại THB Việt Nam đáp ứng tốt cả nhu cầu dân dụng lẫn chuyên nghiệp.

THB Việt Nam hiện là đơn vị phân phối chính hãng nhiều dòng máy cưa cầm tay đến từ các thương hiệu lớn như Bosch, Makita… với mẫu mã đa dạng từ máy cưa đĩa, cưa bàn, cưa lọng cho tới cưa xích. Các sản phẩm có công suất trải rộng, khả năng cắt gỗ, nhôm hay kim loại nhẹ linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu từ gia công chuyên nghiệp trong xưởng sản xuất đến sử dụng tại gia đình.

Các loại máy khác

Ngoài các sản phẩm nêu trên, THB Việt Nam còn cung cấp cho khách hàng nhiều dòng dụng cụ điện khác như: máy bắn vít, máy siết bu lông, máy đục, máy cắt, máy hút thổi, máy chà nhám, máy đánh bóng, máy phay...

Để mua sắm dụng cụ điện với giá tốt nhất, khách hàng có thể liên hệ đến THB Việt Nam theo địa chỉ:

Cửa hàng tại Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ).

Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM: 275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (phường 15, quận 11 cũ).

Hotline: 0918132242

Ngoài ra, khách hàng có thể xem sản phẩm và đặt hàng tại online tại hệ thống website: Thbvietnam.com, Maydochuyendung.com, Maykhoanbosch.net, Maykhoanmakita.net.