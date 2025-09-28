Thanh Hóa ước tính thu ngân sách hơn 44.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Thông tin này đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra tại kỳ họp thường kỳ tháng 9, nhằm bàn bạc và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển bền vững, sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao. Ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 3,6% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước.

Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Trong đó, thu nội địa đạt 28.661 tỷ đồng, bằng 134% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 15.406 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán và bằng 94,8% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 36.366 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán và tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chủ động theo dõi và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh này đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 19 phường và 147 xã), giảm 381 đơn vị, đạt tỷ lệ 69,6%.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải quyết chế độ, chính sách cho 3.758 người theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 3.685 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của chính quyền hai cấp, tỉnh Thanh Hóa đã biệt phái 15 công chức cấp tỉnh và điều động 160 công chức từ các xã đồng bằng đến công tác tại 38 xã miền núi, vùng cao, biên giới. Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Theo báo cáo, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm tiếp tục được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP cả nước trong thời gian tới.

Trong đó, tỉnh này tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt chú trọng 4 đột phá chiến lược, 4 nghị quyết trụ cột, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và các chương trình, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.