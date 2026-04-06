Tham vọng có hơn 100 trung tâm thương mại của công ty “họ" Vingroup

Theo tài liệu công bố trước thềm họp đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên hơn 100 trung tâm thương mại trong những năm tới, với tổng diện tích sàn bán lẻ dự kiến đạt khoảng 3,5 triệu m2.

Doanh nghiệp đang vận hành khoảng 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng diện tích sàn bán lẻ gần 1,91 triệu m2.

Tỷ lệ lấp đầy bình quân trên toàn hệ thống tính đến ngày 31/12/2025 đạt 88,1%. Doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan trong năm đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng 57,4%, đạt 6.446 tỷ đồng.

Về chiến lược, công ty này đặt mục tiêu bổ sung hơn 300 thương hiệu mới vào hệ thống trong năm nay, dự kiến sẽ đồng hành với các đối tác để mở thêm 30 cửa hàng flagship trên toàn quốc với các mô hình mới...

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp dự kiến khai trương thêm một trung tâm thương mại mới tại Hà Nội, tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực có tiềm năng tiêu dùng.

Từ nay đến cuối năm, Vincom Retail dự kiến khai trương thêm Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) với diện tích sàn khoảng 25.000m2.

Về kết quả kinh doanh, Vincom Retail lên kế hoạch đạt doanh thu 10.132 tỷ đồng, tăng 16% so với 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 5.375 tỷ đồng, tăng 15%.

Đến hết 31/12/2025, theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận lũy kế 27.040 tỷ đồng. Công ty tiếp tục đề xuất không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.