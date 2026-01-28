Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đăng ký bổ sung kinh doanh mảng đường sắt

Theo cập nhật mới nhất về đăng ký doanh nghiệp, Thaco vừa bổ sung một loạt ngành nghề liên quan đến hệ sinh thái đường sắt. Công ty này cũng đã thêm lĩnh vực sản xuất động cơ, tua bin với chi tiết là sản xuất động cơ đường sắt (mã 2811) và sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe và các thiết bị chuyên dùng trên đường ray (mã 3020).

Doanh nghiệp đồng thời bổ sung ngành nghề mới là vận tải hành khách bằng đường sắt (mã 4911) và vận tải hàng hóa bằng đường sắt (mã 4912), cùng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác.

Động thái khác của doanh nghiệp này là tăng mạnh vốn và huy động mới hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2025, công ty phát hành thành công lô trái phiếu mã THC12501 với tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng.

Nhà sáng lập Thaco, ông Trần Bá Dương (Ảnh: DT).

Không chỉ phát hành trái phiếu, theo dữ liệu cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 24/12/2025, tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương cũng vừa điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Vốn điều lệ của tập đoàn tăng mạnh 33%, từ mức 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái "bơm" thêm hơn 10.000 tỷ đồng này diễn ra chỉ đúng một ngày trước khi đối thủ cạnh tranh là Vingroup công bố thông tin muốn rút khỏi liên danh đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Diễn biến trái chiều trên khiến giới quan sát nhận định Thaco đang dồn toàn lực để chứng minh năng lực tài chính, sẵn sàng "tự làm" hoặc dẫn dắt liên danh mới trong siêu dự án này.

Theo phương án đầu tư trình cơ quan chức năng tại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD, Thaco cam kết chịu trách nhiệm 20% vốn đối ứng, 80% còn lại sẽ huy động từ các đối tác trong nước, quốc tế và vốn vay.