Tetra Pak góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho ASEAN

ASEAN đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu với GDP khoảng 4 nghìn tỷ USD. Song song với tiềm năng tăng trưởng, khu vực này cũng phải đối mặt với thách thức lớn về an ninh lương thực, khi gần một nửa dân số chưa đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Bài toán an ninh lương thực từ giảm lãng phí đến mở rộng tiếp cận dinh dưỡng

Phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU 2025, ông Michael Wu, Tổng giám đốc Tetra Pak Malaysia, Singapore, Indonesia và Philipines mở đầu với một thực tế: “Cứ 10 chuyến xe chở thực phẩm thì có 1 chuyến không bao giờ đến được bàn ăn của các gia đình. Con số này không chỉ phản ánh tình trạng lãng phí, mà còn gióng lên hồi chuông về mất an ninh lương thực - một thách thức cấp bách của khu vực”.

Ông Micheal Wu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Ông cho rằng nếu chỉ tập trung vào sản xuất mà bỏ qua khâu chế biến, bảo quản và phân phối, ASEAN sẽ không thể giải quyết được tận gốc bài toán an ninh lương thực.

Đây cũng chính là lĩnh vực mà Tetra Pak có thế mạnh với những công nghệ chế biến tiên tiến, nhất là giải pháp tiệt trùng UHT giúp thực phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng và độ an toàn trong suốt 6-12 tháng.

Các giải pháp bao bì giấy của Tetra Pak giúp nâng cao tiếp cận thực phẩm an toàn tới nhiều người hơn trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Tetra Pak).

Bao bì giấy cũng được Tetra Pak khẳng định là giải pháp bền vững và có khả năng mở rộng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm vừa tăng khả năng tiếp cận thực phẩm tới khắp mọi nơi và với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Với các cộng đồng nông thôn hay miền núi, nơi cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giải pháp đóng góp và chế biến toàn diện của Tetra Pak tạo ra sự khác biệt thực sự khi giúp thực phẩm đến tay nhiều gia đình hơn với chi phí hợp lý.

Bà Ratanasiri Tilokskulchai trong phiên thảo luận (Ảnh: BTC).

Trong phiên thảo luận "Feeding Tomorrow: Safe, Accessible and Sustainable Nutrition for ASEAN" (Nuôi dưỡng tương lai: Dinh dưỡng an toàn, dễ tiếp cận và bền vững cho ASEAN), bà Ratanasiri Tilokskulchai, Tổng giám đốc Tetra Pak Thái Lan nhấn mạnh vai trò của hợp tác công - tư trong việc giải quyết an ninh lương thực.

Doanh nghiệp đã tạo ra sự khác biệt thông qua việc triển khai chương trình sữa học đường rộng khắp, giúp 66 triệu trẻ em tại hơn 42 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới được tiếp cận nguồn dinh dưỡng an toàn hơn mỗi ngày.

Tại Malaysia, Tetra Pak phối hợp cùng các nhà sản xuất nội địa để đưa sữa học đường tới hơn 800.000 học sinh mỗi năm; tại Indonesia, doanh nghiệp hỗ trợ Bộ Giáo dục và Văn hóa triển khai chương trình “Sữa cho thế hệ tương lai”. Tại Việt Nam, từ năm 2006, Tetra Pak đã phối hợp cùng với đối tác và các bên liên quan triển khai chương trình Sữa học đường giúp tiếp cận dinh dưỡng an toàn tới hàng chục triệu trẻ em.

Cam kết đồng hành trong chuyển đổi hệ thống thực phẩm bền vững

Những cam kết và hành động cụ thể của Tetra Pak tại hội nghị cũng gắn liền với định hướng phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Kế hoạch hành động quốc gia vì hệ thống thực phẩm bền vững đến năm 2030, được Chính phủ Việt Nam công bố sau Hội nghị Liên Hợp Quốc về hệ thống thực phẩm, đã xác định rõ các mục tiêu: giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời thúc đẩy phát triển gắn liền với mục tiêu khí hậu và kinh tế tuần hoàn.

Tham gia phiên tham vấn AEM - EU, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam, khẳng định: “Chúng ta đang ở thời điểm thuận lợi nhất trong quan hệ thương mại giữa ASEAN và EU, khi các hiệp định thương mại tự do đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Từ thực tiễn tại Việt Nam, chúng tôi chứng kiến những lợi ích thiết thực mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh mẽ và đầu tư từ châu Âu gia tăng đáng kể. Điều này càng củng cố niềm tin rằng hợp tác sâu rộng hơn, hướng tới một hiệp định thương mại giữa các khu vực, sẽ mang lại lợi ích chung to lớn”.

Bà nhấn mạnh: “Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi hoan nghênh cam kết của các quốc gia ASEAN đối với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Đây chính là lĩnh vực mà Tetra Pak cùng các đối tác trong chuỗi giá trị thực phẩm đang đóng góp tích cực, để mang lại nguồn dinh dưỡng an toàn, bền vững đến với nhiều người dân hơn, ở khắp mọi nơi trong khu vực”.

Thông qua hợp tác sâu rộng với chính phủ, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp địa phương, Tetra Pak tiếp tục khẳng định vị thế đối tác tin cậy, đồng hành cùng ASEAN trên hành trình xây dựng một tương lai nơi mọi người đều có thể tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và bền vững thông qua công nghệ và các sáng kiến đổi mới, bền vững.

