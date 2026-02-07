Tết cận kề, 4 công ty trên sàn bị phạt 370 triệu đồng

Cụ thể, tại Quyết định số 88 ngày 3/2, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn. Theo đó, công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty Điện lực Trung Sơn không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và một số văn bản khác.

4 công ty bị phạt tiền do vi phạm công bố thông tin (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trước đó một ngày, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hội An Invest với số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn các thông tin phải công bố theo quy định.

Trong đó, Hội An Invest không gửi công bố thông tin cho HNX đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu…

Vào tháng 1, 2 công ty cũng bị xử phạt là Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL và một doanh nghiệp bất động sản khác tại Hà Nội. Số tiền phạt mỗi bên là 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu về báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và một số văn bản khác.