Techcombank tháo gỡ khó khăn đóng học phí cho du học sinh Vương quốc Anh

Nhiều khó khăn khi chuyển du học phí sang Vương quốc Anh

Anh là một trong những điểm đến du học hàng đầu của học sinh Việt Nam, nhưng việc đóng học phí tại các trường đại học ở nước này vẫn gây áp lực lớn cho nhiều gia đình. Không chỉ vì mức học phí cao, phụ huynh còn phải đối mặt với thủ tục thanh toán phức tạp, chênh lệch tỷ giá và yêu cầu đối soát nghiêm ngặt từ phía các trường.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ thường mất nhiều thời gian để tìm cách chuyển tiền phù hợp, trong khi vẫn lo lắng liệu khoản học phí đã đến đúng tài khoản của trường hay chưa. Những giao dịch chậm hoặc sai thông tin dễ khiến học sinh bị trì hoãn đăng ký môn học, ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Phần lớn trường tại Anh đều yêu cầu thanh toán qua Flywire hoặc Convera để đối soát. Tuy nhiên, các nền tảng này thường áp tỷ giá cao và thu thêm nhiều loại phí ẩn.

Ngoài thủ tục thanh toán, biến động tỷ giá GBP/VND cũng tạo áp lực đáng kể. Trong những giai đoạn biến động mạnh, phụ huynh có thể phải chi thêm hàng chục triệu đồng để chuyển tiền đóng học phí hoặc chi phí sinh hoạt so với kế hoạch ban đầu.

Giảm áp lực tài chính và thủ tục với giải pháp chuyển tiền quốc tế từ Techcombank

Với mong muốn giúp phụ huynh và du học sinh giải quyết nỗi lo về chi phí, thủ tục và biến động tỷ giá, Techcombank đã triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng ngay trên ngân hàng số Techcombank Mobile.

Theo đó, phụ huynh chỉ cần chuẩn bị hồ sơ online và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn của hệ thống, giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 2 giờ làm việc. Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền cho nhiều mục đích hợp pháp liên quan đến học tập tại nước ngoài như học phí, sinh hoạt phí, phí bảo hiểm, tiền ký túc xá…

Với mỗi giao dịch, người dùng có thể chuyển đến 100.000 USD với tỷ giá ưu đãi lên đến 120 điểm tùy theo phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng và số tiền ngoại tệ khách hàng giao dịch (áp dụng theo điều kiện, điều khoản của ngân hàng ở từng thời kỳ).

Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung, Techcombank sẽ giữ nguyên tỷ giá giao dịch tối đa trong 2 ngày để khách hàng không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá của thị trường.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng cung cấp hướng dẫn thanh toán trực tiếp từ Techcombank đến Flywire/Convera theo đúng yêu cầu của trường, với tỷ giá tốt hơn đáng kể so với thanh toán trực tiếp trên các hệ thống này. Nhờ đó, gia đình tiết kiệm được một khoản phí lớn cho mỗi kỳ học, nhất là với những trường có học phí cao hoặc đóng nhiều đợt trong năm.

Khách hàng có thể truy cập website/fanpage/liên hệ hotline Techcombank để được tư vấn chi tiết.