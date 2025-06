Techcombank miễn nhiệm phó tổng giám đốc gắn bó 15 năm

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) vừa công bố quyết định miễn nhiệm ông Phan Thanh Sơn khỏi chức vụ Phó tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 26/6.

Ông Sơn là thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi gia nhập Techcombank, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường vốn và tài chính.

Ông Sơn được giới thiệu từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Standard Chartered Bank Việt Nam, Citibank Việt Nam và Citigroup Global Markets Ltd. Ông cũng từng giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank).

Techcombank miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Phan Thanh Sơn sau gần 15 năm gắn bó (Ảnh: TCB).

Ông Sơn gia nhập Techcombank từ tháng 1/2011 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối nguồn vốn và thị trường tài chính. Năm 2017, ông được giao vị trí Giám đốc Chuyển đổi, phụ trách triển khai chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh. Năm 2019, ông chính thức được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS).

Sau khi miễn nhiệm ông Sơn, Ban điều hành của Techcombank hiện còn lại Tổng giám đốc ngân hàng là ông Jens Lottner và Phó tổng giám đốc gồm ông Phùng Quang Hưng, ông Phạm Quang Thắng.

Năm nay, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng gồm dư nợ tín dụng tăng 16,4% lên 745.738 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% và kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%.

Khép lại quý I, ngân hàng này báo lợi nhuận trước thuế 7.236 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt gần 990.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tăng trưởng tín dụng đạt 3,84% so với đầu năm, lên mức hơn 665.300 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 663.693 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.