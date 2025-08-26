Techcombank đồng hành cùng đêm trình diễn 3D Mapping “Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ”

Đêm diễn nhằm tôn vinh lịch sử, tinh thần, vẻ đẹp và con người Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8. Chương trình do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ độc quyền, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm cộng đồng và cam kết mạnh mẽ trong hành trình tri ân những giá trị văn hóa lịch sử để cùng hướng đến tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thời gian, địa điểm diễn ra chương trình trình diễn ánh sáng 3D Mapping kết hợp biểu diễn nghệ thuật “Hà Nội rạng rỡ” với chủ đề “Thăng Long hội tụ”.

Trên nền không gian biểu tượng của Tháp Rùa cổ kính, đêm diễn “Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ” sẽ tái hiện lại lịch sử hào hùng bằng ngôn ngữ hiện đại thông qua các công nghệ tiên tiến như 3D Mapping, Hologram, AR (thực tế ảo tăng cường), trình diễn nghệ thuật đa phương tiện, âm thanh, kể chuyện tương tác… trên nền âm nhạc gắn liền với ký ức và vẻ đẹp của Thủ đô.

Đây cũng là điểm nhấn công nghệ cao của toàn bộ sự kiện “Hà Nội rạng rỡ”, lan tỏa thông điệp về một thành phố hòa bình, sáng tạo và luôn đổi mới để vươn xa.

Các tiết mục được thiết kế theo dòng chảy lịch sử và văn hóa, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước, từ những ngày tháng Tám oanh liệt đến hình ảnh Hà Nội thanh lịch, sáng tạo và hội nhập hôm nay. Đêm diễn sẽ được khép lại bằng một khoảnh khắc ấn tượng, soi sáng cả không gian Hồ Gươm lịch sử.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank - chia sẻ: “Techcombank tự hào được đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ”, lan tỏa vẻ đẹp của Thủ đô đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu bằng công nghệ hiện đại hứa hẹn sẽ mang lại ấn tượng tới đông đảo người tham dự, góp phần tôn vinh lịch sử, văn hóa và lan tỏa thông điệp về một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, không chỉ dẫn đầu về tốc độ phát triển kinh tế mà còn hội nhập xu hướng, bắt kịp những đột phá công nghệ mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc”.

“Hà Nội rạng rỡ” là lễ hội nghệ thuật công nghệ quy mô lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bao gồm 3 đêm diễn từ ngày 15/8 đến 30/8.

Đêm diễn ngày 29/8 “Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ” do Techcombank tài trợ độc quyền. Trước đó, ngày 15/8, chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã tái hiện không khí hào hùng của mùa thu Cách mạng Tháng Tám. Ngày 30/8, Hồ Gươm sẽ tiếp tục là tâm điểm với biểu diễn chủ đề “Hà Nội rạng rỡ - Thanh âm Hà Nội”.

Ngoài chương trình trình diễn 3D Mapping “Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ”, Techcombank còn đồng hành cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bao gồm chuỗi đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ và Triển lãm Thành tựu Đất nước chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Trụ sở Techcombank tại số 6 Quang Trung cũng đồng thời được trang trí cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trụ sở Techcombank tại số 6 Quang Trung đã được trang trí rực rỡ chào mừng đại lễ.

Cũng trong thời gian này, Techcombank sẽ đồng hành cùng Triển lãm Thành tựu ngành ngân hàng với chủ đề “Kiến tạo phát triển” trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Hà Nội.

Tại đây, Techcombank sẽ giới thiệu hình ảnh một ngân hàng hiện đại, sáng tạo, tiên phong trong ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm thực hiện sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo điều kiện cho người dân Việt Nam “vượt trội hơn mỗi ngày” và góp phần phát triển nền kinh tế toàn diện trong kỷ nguyên “Vươn mình của dân tộc”.