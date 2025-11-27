Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên sau mưa lũ

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16/11 đến 24/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên: 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 933 căn hư hỏng, 82.147 ha lúa - hoa màu, 117.067ha cây lâu năm, hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm, cùng 1.157ha thủy sản bị cuốn trôi hoặc phá hủy. Hàng chục nghìn hộ dân đứng trước nhiều khó khăn về chỗ ở, sinh kế và ổn định đời sống sau thiên tai.

Trước những mất mát lớn của người dân, từ ngày 24/11, Tập đoàn Trung Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí được chuyển qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại từng địa phương để kịp thời phân bổ cho các nhu cầu thực tế như sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu và khôi phục sinh kế.

Đại diện Tập đoàn Trung Nam và các công ty thành viên trao tặng ủng hộ đồng bào bão lụt tỉnh Gia Lai (Ảnh: Tập đoàn Trung Nam).

Đại diện Tập đoàn Trung Nam và các công ty thành viên trao tặng ủng hộ đồng bào bão lụt TP Đà Nẵng (Ảnh: Tập đoàn Trung Nam).

Đại diện Tập đoàn Trung Nam cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng khi cộng đồng bị tổn thương, thì không ai có thể đứng ngoài. Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ cũng là một bước đệm để người dân mạnh mẽ đứng lên sau mất mát”.

Đại diện Tập đoàn Trung Nam và các công ty thành viên trao tặng ủng hộ đồng bào bão lụt tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Tập đoàn Trung Nam).

Nhiều năm qua, Tập đoàn Trung Nam luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, từ hỗ trợ thiên tai đến xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học và các công trình, dự án hỗ trợ cộng đồng.

Hoạt động hỗ trợ lần này tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay với Nhà nước ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.

Thành lập năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Tập đoàn Trung Nam) là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp điện tử và dịch vụ liên quan.

Bên cạnh việc triển khai các dự án trọng điểm, tập đoàn luôn chú trọng trách nhiệm xã hội, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.