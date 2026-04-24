Tập đoàn Thành Nam mở rộng đầu tư, tham gia thị trường xuất khẩu cà phê

Động thái này không chỉ mở rộng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn mà còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong hành trình phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của tập đoàn, bên cạnh các lĩnh vực cốt lõi như thép, năng lượng điện mặt trời, bất động sản và resort, khách sạn nghỉ dưỡng.

Theo đó, ngày 3/3, Thành Nam đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần, sở hữu 98,34% vốn tại VIA COFFEE.

Thương vụ được đánh giá là bước đi mang tính dài hạn, giúp tập đoàn gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu - một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam.

Trong hành trình phát triển hơn 2 thập kỷ, Thành Nam Group đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình quan trọng (Ảnh: Thành Nam Group).

Hành trình phát triển của Thành Nam bắt đầu từ năm 2004 với lĩnh vực thép, trong đó sản phẩm chủ lực là thép không gỉ. Ngay từ giai đoạn đầu, doanh nghiệp đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường, không ngừng đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đến năm 2010, Trung tâm gia công cắt xẻ đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Từ nền tảng này, Thành Nam từng bước mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép mạ điện và thép cán nóng tẩy gỉ - trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Nhà máy thép với năng lực sản xuất thép vượt trội - trụ cột tài chính vững chắc trong hệ sinh thái đa ngành của tập đoàn (Ảnh: Thành Nam Group).

Bước sang giai đoạn phát triển mới, năm 2020, Thành Nam tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với các dự án điện mặt trời tại Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk). Đây là dấu mốc quan trọng, đưa năng lượng trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn, song hành cùng thép trong cấu trúc kinh doanh của tập đoàn.

Dự án điện năng lượng mặt trời tại Phú Yên (Đắk Lắk) - minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững (Ảnh: Thành Nam Group).

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, ban lãnh đạo công bố chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty nắm giữ, định hướng phát triển đa ngành với hai lĩnh vực mở rộng trọng tâm là bất động sản và nông sản. Từ đây, hệ sinh thái của Thành Nam dần được hoàn thiện với các mảnh ghép chiến lược.

Hiện nay, tập đoàn đã đưa vào vận hành một trong hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng gồm Khách sạn Kiến tại Đà Nẵng và Khách sạn Vườn Đào tại Hạ Long (khách sạn đang trong quá trình cải tạo), góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và đa dạng hóa dòng doanh thu.

Dự án cải tạo khách sạn Vườn Đào tại Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh: Thành Nam Group).

Kiến’s Ocean Hotel - Khách sạn ngay sát bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng (Ảnh: Thành Nam Group).

Đầu năm 2026, thương vụ sáp nhập và mua lại VIA COFFEE tiếp tục đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đưa Thành Nam tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu cà phê.

VIA COFFEE hiện sở hữu hệ thống 3 chi nhánh tại Đắk Lắk, Quảng Trị và Sơn La - những vùng nguyên liệu trọng điểm, đồng thời đang có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy tại Quốc Oai (Hà Nội) nhằm hoàn thiện mạng lưới sản xuất – logistics.

Điểm khác biệt trong chiến lược của VIA COFFEE là sự song hành giữa hai dòng sản phẩm Robusta và Arabica cao cấp. Cách tiếp cận này giúp VIA COFFEE linh hoạt đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, gia tăng khả năng thâm nhập các thị trường quốc tế.

Dù mới tham gia thị trường trong thời gian ngắn, VIA COFFEE đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, trở thành đối tác của nhiều thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Nhật, Đức, Ý, Nga, Thụy Sỹ, Hà Lan, Mexico và Algeria.

Những lô hàng đầu tiên rời cảng đến Mỹ và Châu Âu - minh chứng cho khả năng thích ứng thị trường nhanh chóng của VIA COFFEE (Ảnh: Thành Nam Group).

Không dừng lại ở xuất khẩu cà phê nhân xanh, Thành Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu VIA COFFEE cho các dòng sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay và cà phê hòa tan trong thời gian tới.

Đây là bước đi nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng tầm cà phê Việt trên thị trường toàn cầu.

Hơn hai thập kỷ phát triển, Thành Nam đã từng bước xây dựng hệ sinh thái đa trụ cột gồm thép, năng lượng điện mặt trời, bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng và nông sản.

Chiến lược đa ngành không chỉ giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro mà còn tạo ra sự cộng hưởng giá trị giữa các lĩnh vực, tối ưu hiệu quả dòng vốn và năng lực quản trị.

Việc mở rộng sang lĩnh vực cà phê không đơn thuần là một bước đi đầu tư, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn và tư duy chuyển đổi linh hoạt của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, chiến lược phát triển có chọn lọc, gắn với lợi thế cạnh tranh cốt lõi đang giúp Thành Nam tạo dựng nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

