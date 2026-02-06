Tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, TNEX bước vào giai đoạn phát triển mới

Nâng vốn điều lệ, củng cố năng lực tài chính

Việc TNEX được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo Quyết định số 3737 là bước đi quan trọng trong lộ trình củng cố năng lực tài chính và an toàn vốn của doanh nghiệp.

Quy mô vốn mới giúp TNEX đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản trị rủi ro theo Luật các tổ chức tín dụng 2024, đồng thời mở rộng dư địa cho tăng trưởng tín dụng có kiểm soát. Theo doanh nghiệp, việc tăng vốn được triển khai song hành với các biện pháp siết chặt quản trị, hướng tới tăng trưởng bền vững thay vì mở rộng nóng.

Nhờ nguồn lực được tăng cường, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của TNEX ghi nhận mức tăng trưởng 84% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cũng như khả năng triển khai các chiến lược trung và dài hạn.

Lợi thế công nghệ được TNEX chuyển hóa thành lợi ích trực tiếp cho hơn 2,6 triệu khách hàng (Ảnh: TNEX).

Cùng với việc củng cố nền tảng vốn, hoạt động kinh doanh của TNEX trong năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét. Quy mô tín dụng từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn ba lần so với cùng kỳ, trong khi doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng gấp bảy lần.

Quá trình mở rộng quy mô được thực hiện song hành với việc nâng cao chất lượng tín dụng. Dù dư nợ tăng trưởng nhanh, các chỉ số nợ sớm của TNEX giảm khoảng 30% so với trước. Kết quả này cho thấy rủi ro tín dụng được kiểm soát hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định của danh mục cho vay.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong phân tích hành vi và phân khúc khách hàng giúp TNEX nâng cao độ chính xác trong thẩm định, đồng thời theo dõi rủi ro xuyên suốt vòng đời khoản vay.

Giao diện hiện đại giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh chỉ với vài thao tác (Ảnh: TNEX).

Công nghệ làm nền tảng cho hiệu quả vận hành

Bên cạnh các chỉ số tài chính, TNEX tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng. Việc ứng dụng AI và Big Data cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình thẩm định, rút ngắn thời gian duyệt vay xuống chỉ còn khoảng 5 giây.

Lộ trình tối ưu được triển khai nhất quán, từ vài phút xuống còn vài giây, giúp khách hàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục và biết ngay hạn mức giải ngân trên nền tảng trực tuyến 100%, không cần tiếp xúc trực tiếp hay trải qua nhiều bước trung gian.

Hiệu quả công nghệ cũng được phản ánh qua việc tối ưu chi phí hoạt động. Trong năm 2025, chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) của TNEX giảm 20% so với năm trước, cho thấy mô hình tài chính số không chi nhánh đang phát huy hiệu quả trong thực tế.

Song song với việc tối ưu nội lực, TNEX tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực thanh toán và quản lý doanh nghiệp như ZaloPay, Fiza, MISA, KiotViet và gần đây là Viettel Post. Các hợp tác này giúp mở rộng độ phủ dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận giải pháp tài chính số cho khách hàng cá nhân và cộng đồng kinh doanh.

Lễ Ký kết hợp tác chiến lược TNEX - Viettel Post (Ảnh: TNEX).

Theo định hướng chiến lược, TNEX cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng, kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực quản trị. Trong giai đoạn 3-5 năm tới, với nền tảng vốn được củng cố và lợi thế công nghệ tiếp tục phát huy, TNEX đặt mục tiêu mở rộng hoạt động một cách thận trọng, hướng tới vai trò điểm tựa tài chính số cho người tiêu dùng Việt Nam.