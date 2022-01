Tầm nhìn đỉnh cao ở The Sea - "nàng vedette" của thị trấn Địa Trung Hải

Là trung tâm của dự án Sun Grand City Hillside Residence, The Sea chứa đựng toàn bộ linh hồn của thị trấn Địa Trung Hải - kiến trúc đỉnh cao, lối sống phồn hoa, thiên nhiên tráng lệ và dịch vụ thượng lưu. Hơn thế, The Sea mang những ưu thế khác biệt mà không phân khu nào sánh kịp, đặc biệt là tầm view thượng hạng.

Bể bơi vô cực có tầm nhìn tuyệt hảo tại The Sea.

3 tầm view triệu USD

Với giới thượng lưu, một trải nghiệm xa xỉ không hẳn đồng nghĩa với dát vàng hay dịch vụ thượng hạng. Thứ mà giới siêu giàu tìm kiếm chính là một tầm view độc bản để ngắm kiệt tác của thiên nhiên từ ban công căn hộ. Ví như, để được ngắm nhìn dải ngân hà mà không cần kính viễn vọng, giới đại gia sẵn sàng chi trả 45.000USD cho một đêm tại đảo tư nhân Coco Privé (Maldives).

Căn hộ mẫu The Sea.

Cũng ở tầm giá ấy, nhiều đại gia chọn nghỉ dưỡng tại Laucala Island nằm trên một ngọn đồi xanh với tầm nhìn toàn cảnh đảo và biển đẹp đến choáng ngợp. Điều đáng nói, không phải cứ có tiền là nghiễm nhiên được thuê phòng tại đây, mà các thượng khách phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của khu nghỉ và bị kiểm tra lý lịch trước khi có thể chi trả cho các dịch vụ nghỉ dưỡng thượng lưu. Là bởi, tầm view tuyệt mỹ luôn mang đến giá trị vô đối mà đôi khi không thể định giá nổi bằng tiền.

"The Sea" đã nhanh chóng trở thành nàng vedette trên sàn diễn Địa Trung Hải cũng chính nhờ 3 tầm view triệu đô mà khó có dự án bất động sản nào tại đảo Ngọc sánh kịp. Với các vị khách chọn căn hộ nhìn ra đại dương lam ngọc, khoảnh khắc từ trên cao ngắm hoàng hôn dát vàng trên mặt biển qua ban công lộng gió chính là thời khắc mà nhiều khi có tiền cũng không mua được.

Sun Signature Gallery - "Bảo tàng" nghệ thuật do KTS lừng danh Bill Bensley thiết kế.

Tầm view đại dương sẽ giúp các chủ nhân cảm nhận trọn vẹn vẻ khoáng đạt, mênh mông và choáng ngợp của biển trời Phú Quốc, nơi làn nước xanh như ngọc cắt ngang đường chân trời đẹp như một bức tranh tráng lệ. Chính tầm nhìn đại dương bất tận này là biểu tượng của một đảo Ngọc quyến rũ và đưa Phú Quốc trở thành một trong 15 điểm đến nghỉ hưu hàng đầu thế giới. Hoàn toàn thoát tục, vô cùng kỳ vĩ, tầm view đại dương của The Sea có thể sánh ngang với những khu nghỉ xa xỉ có tầm nhìn đắt đỏ bậc nhất trên hành tinh.

Các căn hộ có view ra những ngọn đồi xanh ngợp tầm mắt lại lấp đầy giấc mơ về lối sống wellness, nơi con người hòa mình cùng màu xanh ngút ngàn vô tận trên đảo Ngọc. Thiên nhiên thoáng đãng và tươi xanh sẽ giúp các chủ nhân của The Sea hít sâu để cảm nhận không khí trong lành, cảm nhận hương vị thuần khiết của cuộc sống và kiếm tìm sự bình yên trong tâm hồn.

Không gian trước sảnh tháp căn hộ The Sea.

Cuối cùng, dành cho các vị chủ nhân thích lối sống phồn hoa, tầm view ra toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải của The Sea sẽ là tấm vé bước vào khoang hạng nhất trong hành trình nghỉ dưỡng xa xỉ tại đảo Ngọc. Từ trên ban công nhìn xuống sẽ là cả một thị trấn ven biển sầm uất đầy sắc màu, với những lối đi quanh co lát sỏi, những bức tường theming giả cổ mang ký ức thời gian, những con phố mua sắm tấp nập… Như thể, ta đang đi lạc trong một thị trấn cổ ở miền Nam nước Ý, như thể tất cả những gì hào nhoáng nhất, xa hoa nhất của một châu Âu hào hoa đang được tái hiện phía bên kia khung cửa sổ căn hộ The Sea.

Với 3 tầm view thượng hạng, The Sea đã trở thành một biểu tượng mang tính độc bản trong khái niệm nghỉ dưỡng xa xỉ mới tại đảo Ngọc.

Và những đặc quyền vô giá…

Không chỉ sở hữu 3 tầm view triệu đô, The Sea đem lại 6 giá trị nổi trội cho chủ nhân, đó là: quyền sở hữu lâu dài; nội thất đẳng cấp được bàn giao hoàn thiện; bộ sưu tập tiện ích đa dạng với những rooftop garden, bể bơi vô cực, gym, spa, phòng xông hơi…; hưởng lợi từ hệ sinh thái đa dạng và đẳng cấp của Sun Group tại Nam Phú Quốc và đặc biệt mang lại 2 giá trị song hành là nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh trong chính căn hộ của mình.

Là trái tim của dự án Sun Grand City Hillside Residence, lối kiến trúc của The Sea được tạo tác với cảm hứng Taormina, nội thất căn hộ phong cách Santorini đậm dấu ấn thời gian trong sắc xanh - trắng đầy tính biểu tượng và mái vòm kiêu hãnh. Đặc biệt hơn, The Sea thừa hưởng vô số tiện ích đa dạng tại Sun Grand City Hillside Residence như rooftop garden, bể bơi vô cực, gym, phòng xông hơi, bể sục… mang đến một lối sống thụ hưởng đỉnh cao.

The Sea nằm tại trái tim thị trấn Địa Trung Hải.

Đặc biệt, chỉ vài bước chân từ The Sea, du khách đã chạm đến 5 công trình mang tính biểu tượng cho sự tăng trưởng năng động của thành phố đảo, đó là Cầu Hôn, Show Vortex, Tháp đồng hồ & Central Village, Quảng trường con sò và đặc biệt "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Cũng trên các cung đường ấy, du khách sẽ được "xuyên không" về thời vàng son của châu Âu cổ với một loạt công trình mô phỏng thời Phục Hưng như Tàn tích Pompeii (Italia), Khải Hoàn Môn (Pháp)...

Có thể nói, tất cả những trải nghiệm sôi động, phồn hoa và lãng mạn nhất đều dành cho các vị khách của The Sea. Các chủ nhân The Sea không chỉ được nghỉ ngơi trong một kiệt tác nghỉ dưỡng, mà còn có thể đầu tư kinh doanh chính căn hộ của mình giữa một đô thị sầm uất và phồn hoa như thị trấn Địa Trung Hải. Hơn bất cứ dự án bất động sản nào, The Sea chính là nơi để giới nhà giàu kiếm tìm những khoảnh khắc vô giá - sự vô giá trong vẻ đẹp kiến trúc độc bản, trong tiện ích dịch vụ và đặc biệt là vô giá trong 3 tầm view kiêu hãnh.