Tạm giữ nhiều Macbook, iPhone, mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ

Dân trí Trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán, Công an Cần Thơ đã phát hiện và tạm giữ 6 thùng điện thoại di động, máy tính bảng... không có hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận Ninh Kiều kết hợp Công an phường An Cư kiểm tra Cửa hàng Quỳnh Siro (số 60 Huỳnh Cương, phường An Cư).

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng các loại có xuất xứ nước ngoài.

Tại phường Hưng Lợi, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh hàng điện tử là Sun Apple Store và Nhơn Mobile, tạm giữ 6 thùng điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh các loại có xuất xứ nước ngoài.

Điện thoại không hóa đơn chứng từ bị thu giữ (Ảnh: CACC).

Tiếp đó lực lượng CSĐTTP về Kinh tế và Chức vụ kiểm tra tiếp một cửa hàng quần áo Trần Sanh (phường An Khánh) cũng phát hiện 21 thùng quần, áo, nón các loại có xuất xứ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra tất cả các chủ cửa hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hiện Công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Hoàng Tùng