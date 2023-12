Tài sản ông Phạm Nhật Vượng và các tỷ phú Việt ra sao trong năm 2023?

Khép lại năm 2023, VN-Index tăng 12,2%, tuy vậy, không phải mọi cổ phiếu trên thị trường đều đồng pha với chỉ số.

Nếu như các nhà giao dịch có thể lướt sóng ăn chênh lệch từng phiên hoặc nương theo những đợt tăng, giảm thị trường để mua - bán cổ phiếu, thì hầu hết chủ doanh nghiệp lớn duy trì tỷ lệ sở hữu nhất định. Tài sản của các tỷ phú lớn, theo đó, có mối liên hệ mật thiết với biến động giá cổ phiếu trên thị trường.

Theo thống kê của Forbes, hết năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú USD, trong đó vị trí giàu nhất nước vẫn chưa thể ai thay thế ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup.

Các tỷ phú USD của Việt Nam, theo Forbes (Ảnh: Tổng hợp).

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt 4,7 tỷ USD, xếp thứ 633 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes ghi nhận.

Năm 2023, sở hữu của ông Vượng tại Vingroup có sự biến động nhất định trong bối cảnh 50,8 triệu cổ phiếu VIC (tương ứng 1,31% vốn điều lệ Vingroup) đã được ông dùng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) - đơn vị vận hành hãng taxi Xanh SM.

Với việc niêm yết thành công hãng xe VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ hồi tháng 8, ông Phạm Nhật Vượng từng có thời điểm xếp thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes tính toán tài sản ông Vượng dựa vào biến động giá của cổ phiếu VinFast, hãng xe mà ông Vượng đang sở hữu 100% lợi ích.

Ông Vượng hiện tại trực tiếp nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu Vingroup, chiếm tỷ lệ 17,87% vốn điều lệ tập đoàn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup đóng cửa phiên 29/12 tại 44.600 đồng/cổ phiếu, hồi phục 6,83% so với thời điểm cuối tháng 11 nhưng vẫn đánh mất 17,1% so với đầu năm. VIC từng đạt mức giá đóng cửa 75.600 đồng phiên 16/8, tuy nhiên đến nay cổ phiếu Vingroup đã điều chỉnh 41% so với đỉnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vietjet, giành lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam từ ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Tài sản của "madame" Thảo là 2,4 tỷ USD, nhỉnh hơn so với mức 2,3 tỷ USD của "vua thép".

Năm qua, trong khi cổ phiếu HPG của Hòa Phát hồi phục mạnh mẽ tới 55,3% thì cổ phiếu VJC của Vietjet giảm nhẹ 1,37%. Mức tăng mạnh về giá của HPG cũng giúp ông Trần Đình Long trở thành tỷ phú có tăng trưởng tài sản đáng kể nhất trong các tỷ phú USD, vượt qua ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank.

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group - đều có sở hữu lớn cổ phiếu MSN và tài sản chịu sự ảnh hưởng đáng kể bởi diễn biến giá cổ phiếu này. Cổ phiếu MSN khép lại 2023 tại mức giá 67.000 đồng, giảm 28% so với đầu năm và giảm 35,4% so với mức đỉnh 103.700 đồng thiết lập hồi cuối tháng 1.

MSN từng về mức giá 57.800 đồng hồi cuối tháng 10 khiến ông Nguyễn Đăng Quang rời mốc tỷ USD. Thời điểm khép lại năm 2023 cũng đánh dấu sự trở lại của ông Nguyễn Đăng Quang sau thời gian vắng bóng trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang lần lượt là 1,4 tỷ USD và 1 tỷ USD, xếp thứ 2.142 và 2.580 thế giới.

Tài sản của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco Group - và gia đình đạt 1,5 tỷ USD, xếp thứ 2.025 thế giới.