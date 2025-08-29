Tài chính số Việt Nam: Khoảng trống tiếp cận và hướng đi công nghệ

Theo báo cáo “Thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam” của EY công bố năm 2024, khoảng 62% dân số vẫn sinh sống ở khu vực nông thôn. Đây cũng là nhóm đối tượng còn hạn chế trong việc tiếp cận tín dụng và các dịch vụ ngân hàng chính thống. Lý do đến từ thiếu kiến thức tài chính, hạn chế hạ tầng số, cũng như tình trạng thiếu dữ liệu lịch sử tín dụng. Điều này khiến hàng chục triệu người dân chưa thể hưởng lợi đầy đủ từ sự phát triển của các dịch vụ tài chính số.

Trong khi đó, Việt Nam lại là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh ở mảng này. Theo Ngân hàng Nhà nước, giá trị giao dịch qua kênh thanh toán số năm 2024 tăng gần 40% so với năm trước, trong đó thanh toán qua di động chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Mức tăng trưởng nhanh nhưng chưa đồng đều cho thấy cơ hội mở rộng thị trường rất lớn, song cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng và quản trị rủi ro.

Các chuyên gia nhận định, để đạt mục tiêu phổ cập tài chính số, Việt Nam cần giải quyết đồng thời ba thách thức: mở rộng độ phủ dịch vụ đến khu vực nông thôn, đảm bảo an toàn giao dịch trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến, và cải thiện trải nghiệm khách hàng để khuyến khích sử dụng lâu dài. Đây cũng là lý do khiến các doanh nghiệp công nghệ, bên cạnh khối ngân hàng, ngày càng tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này.

Trong số đó, các công ty fintech nổi lên như một lực kéo mới. Với lợi thế công nghệ, mô hình vận hành linh hoạt, họ có khả năng triển khai dịch vụ nhanh hơn, chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, không ít nền tảng vẫn gặp khó khi xây dựng niềm tin với người dùng, nhất là tại các khu vực xa trung tâm. Do đó, việc kết hợp giữa năng lực công nghệ và độ tin cậy thương hiệu trở thành yếu tố quyết định.

Fintech lấp đầy khoảng trống dịch vụ tài chính số nhờ ưu thế về hạ tầng viễn thông và internet di động.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là Viettel Money – ứng dụng tài chính số do Tổng công ty Dịch vụ số Viettel phát triển. Khác với nhiều nền tảng fintech khởi đầu từ dịch vụ ví điện tử, Viettel Money đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, hướng tới phổ cập dịch vụ đến mọi người dân, kể cả nhóm chưa có tài khoản ngân hàng.

Những nỗ lực của Viettel Money được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Mới nhất, tháng 7/2025, tại lễ trao giải thưởng Asian Banking & Finance Awards 2025, Viettel Money được vinh danh ở ba hạng mục: “Sáng kiến tài chính toàn diện của năm”, “Sáng kiến AI & máy học của năm” và “Sản phẩm công nghệ tài chính mới nổi bật nhất”. Chiến lược công nghệ với tư duy “AI First” đã phát huy tối đa lợi thế khi giúp Viettel Money trở thành fintech Việt đầu tiên và duy nhất đạt giải tại hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards.

Viettel Money được vinh danh ở ba hạng mục giải thưởng quan trọng của ABF.

Được biết, từ năm 2023 Viettel Money bắt đầu đưa vào nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa sản phẩm tài chính. Giai đoạn từ 2024 - 2025, đội ngũ Viettel Money đã triển khai loạt giải pháp được đồng bộ thành một chuỗi vận hành liền mạch gồm: công nghệ RPA, chatbot tiếng Việt, hệ thống phân tích toàn diện (Customer 360), giải pháp xác thực Smart Authen, hệ thống sinh trắc học Viettel eKYC đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2...Tính đến cuối năm 2024, Viettel Money đã đạt chỉ số điểm hài lòng của khách hàng (CSAT) tổng thể đạt 88,8%, tương đương mức tăng 11,96% so với năm trước. Đặc biệt, mức hài lòng tại điểm chạm ứng dụng đạt 94,09% và chỉ số điểm nỗ lực của khách hàng (CES) ghi nhận 92,24% - vượt xa mức trung bình ngành

Theo các chuyên gia, sự thành công của những nền tảng như Viettel Money phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường: từ giai đoạn tập trung vào thanh toán đơn thuần sang cung cấp hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện. Thay vì chỉ là công cụ chuyển tiền hay nạp thẻ, ứng dụng đang trở thành cổng tích hợp nhiều dịch vụ: gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng, đầu tư vi mô, bảo hiểm số... giúp mở rộng phạm vi tiếp cận đến nhóm người dùng chưa quen với ngân hàng truyền thống.

Tuy vậy, việc phổ cập tài chính số vẫn cần sự phối hợp nhiều phía. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo hành lang pháp lý, đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng. Ngân hàng thương mại tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trong khi các công ty công nghệ góp phần mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ. Khi các mắt xích này kết nối chặt chẽ, mục tiêu tài chính toàn diện – để mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản một cách an toàn và thuận tiện – mới có thể trở thành hiện thực.