Syngenta Việt Nam nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" của Great Place To Work

Cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển bền vững

Best Workplaces in Asia là chứng nhận quốc tế được trao dựa trên khảo sát của hơn 3,2 triệu nhân viên tại Châu Á và Trung Đông về những yếu tố tạo nên môi trường làm việc lý tưởng. Kết quả khảo sát đại diện cho trải nghiệm công việc của hơn 7,5 triệu nhân viên trên toàn khu vực.

Để có tên trong danh sách này, Syngenta Việt Nam không chỉ phải đạt danh hiệu quốc gia “Nơi làm việc tốt nhất” mà còn vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe về chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và tác động tích cực tới cộng đồng nhân viên.

Trước đó, Syngenta đã liên tục được vinh danh tại Việt Nam và khu vực với loạt giải thưởng của Great Place To Work như chứng nhận “Nơi làm việc tuyệt vời tại Việt Nam” trong 3 năm liên tục, giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Châu Á” 2024, giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 - Top 3 nhóm các công ty có từ 100 đến dưới 1.000 nhân viên”.

Những thành tích này là minh chứng cho sự nhất quán trong cam kết của Syngenta trong việc kiến tạo môi trường làm việc đáng tự hào, nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng, có cơ hội phát triển, từ đó tạo nên những giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt Nam.

Các thành viên Syngenta trên khắp cả nước cùng nhau chúc mừng giải thưởng.

Sức mạnh từ tập thể và văn hóa gắn kết

Theo khảo sát dựa trên tiêu chí của Great Place To Work, 97% nhân viên khẳng định Syngenta là nơi tuyệt vời để làm việc. Thành quả này đến từ việc công ty không ngừng trao quyền, tạo cơ hội thăng tiến và khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực trong một tập thể sáng tạo, trách nhiệm.

Với các nhân viên, Syngenta không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để các thành viên cùng nhau phát triển.

Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, cùng với việc sản xuất kinh doanh, Syngenta theo đuổi chiến lược phát triển con người song hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, từ đào tạo nông dân đến hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” là một trong những hoạt động mang lại giá trị bền vững mà Syngenta đã và đang thực hiện.

Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng này, ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam - cho biết: “Syngenta Việt Nam luôn lấy người nông dân làm trọng tâm trong mọi hoạt động của mình, đồng thời coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển. Chúng tôi không chỉ xây dựng nơi làm việc lý tưởng, mà còn hướng tới xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân đều thấy rõ vai trò của mình trong một sứ mệnh lớn hơn, đó là đồng hành cùng người nông dân kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, hiện đại. Khi đội ngũ nhân viên Syngenta hiểu rằng công việc của họ mang lại giá trị cho người nông dân và cộng đồng, họ sẽ tìm thấy động lực để cống hiến, gắn bó và tự hào theo đuổi một sự nghiệp ý nghĩa lâu dài cùng Syngenta”.

Chị Trần Thị Hồng Yến - Quản lý bộ phận đăng ký sản phẩm - bày tỏ: “Điều tôi trân trọng nhất khi làm việc tại Syngenta là sự cởi mở, thân thiện và gắn kết, cùng lộ trình đào tạo rõ ràng. Ở đây, tôi luôn được trao cơ hội thử thách bản thân và nâng cao năng lực, được đồng nghiệp hỗ trợ và cùng nhau tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng nông dân Việt Nam”.

Tập thể Syngenta Việt Nam đã không ngừng phát huy tinh thần đồng đội, niềm tin vào lãnh đạo và sức mạnh của tập thể để kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hiệu quả. Những nỗ lực đó giúp Syngenta không chỉ tiên phong trong ngành nông nghiệp Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế với những chuẩn mực quốc tế về nhân sự, văn hóa và phát triển bền vững.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Syngenta - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm ngành nông dược và hạt giống.

Với sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và gìn giữ môi trường sống, mục tiêu của Syngenta là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới. Công nghệ của Syngenta giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Syngenta đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu.

Thông qua sự hợp tác với các đối tác trong chuỗi nông nghiệp và thông qua Chương trình Phát triển bền vững, Syngenta cam kết đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, nâng cao sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, đồng thời hợp tác để tạo ra những thay đổi tích cực mang lại tác động lớn hơn.

Để biết thêm chi tiết, truy cập website: www.syngenta.com, https://www.syngenta.com.vn