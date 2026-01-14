Sự kiện bước ngoặt có thể thay đổi "vận mệnh" của Fed

Theo CNBC, ngày 21/1 tới, Toà án Tối cao Mỹ sẽ xem xét các lập luận liên quan đến vụ việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Trước đó, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc bà Lisa Cook gian lận hồ sơ vay thế chấp mua nhà, với cáo buộc khai báo sai thông tin về nơi cư trú chính.

Trong trường hợp Nhà Trắng thắng kiện, phán quyết có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng. "Nếu Toà án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho bà Cook, khả năng ông Powell bị sa thải dựa trên cuộc điều tra của Bộ Tư pháp sẽ gia tăng", ông Aditya Bhave, chuyên gia kinh tế của Bank of America, nhận định trong một báo cáo gần đây.

“Chúng tôi từng cho rằng vụ kiện liên quan đến bà Cook có ý nghĩa quan trọng hơn đối với quỹ đạo chính sách tiền tệ so với việc ai sẽ là chủ tịch Fed tiếp theo. Đến thời điểm này, nhận định đó thậm chí còn đúng hơn”, ông Bhave nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược vĩ mô tại Charles Schwab, cho rằng phán quyết trong vụ việc của bà Cook "sẽ có tác động sâu rộng đến khả năng định hình cấu trúc của Fed dưới thời bất kỳ tổng thống nào".

Chủ tịch Fed Jerome Powell trò chuyện với Thống đốc Fed Lisa Cook (Ảnh: Getty).

Trong video dài khoảng 2 phút được đăng tải cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed.

"Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed", ông Powell cho biết trong một video đăng trên tài khoản X của Fed.

"Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên các điều kiện kinh tế, hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa mang tính chính trị", ông Powell nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng từng đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington tháng 7/2025. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng của cơ quan này. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông chỉ trích Powell quản lý "quá tệ" khi chi "3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD".

Năm ngoái, Tổng thống Trump không ít lần công kích Fed và Powell vì không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu.