Sự khác lạ trên thị trường: Vàng trong nước và thế giới đi ngang

Cập nhật lúc 9h sáng nay (19/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,25 - 69,27 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá so với phiên 18/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 1 - 1,02 triệu đồng/lượng. Những ngày trước đó, chênh lệch giữa giá mua, bán chỉ khoảng 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, lúc 7h30 sáng nay (19/5), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.815 USD/ounce (tương đương 50,70 triệu đồng/lượng). Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 18,57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục đi ngang (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng tiếp tục đi ngang khi nhu cầu trú ẩn an toàn xuất hiện, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo vào giữa tuần. Trong một bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã nhắc lại mục tiêu chính của ngân hàng trung ương là giảm lạm phát, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Ông cho biết Fed có các "công cụ và quyết tâm" để hạ nhiệt lạm phát.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI của nước này trong tháng 4 đã tăng 8,3% so với một năm trước, cao hơn so với ước tính 8,1% của các chuyên gia. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 3 là 8,5% nhưng lạm phát Mỹ vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Ông Rob Haworth, chiến lược gia tại US Bank Wealth Management cho biết, từ nay cho đến cuối năm lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao và tạo ra môi trường khắc nghiệt cho nền kinh tế.

"Kinh tế Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro và tiệm cận với suy thoái khi Fed dồn dập tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát", cựu Giám đốc điều hành Goldman Sachs - Lloyd Blankfein nói. Do đó, ông khuyến nghị các doanh nghiệp và người tiêu dùng cần chuẩn bị tâm vững vàng khi điều đó xảy ra.

Quan điểm của ông Lloyd Blankfein trùng hợp với Goldman Sachs về việc cắt giảm triển vọng tăng trưởng của Mỹ cho năm nay và năm 2023 với mức 2,4% và 1,6%, giảm lần lượt từ 2,6% và 2,2%.

Phân tích về thị trường, ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex dự báo vàng sẽ tiếp tục bị bán tháo trong tuần này. Về ngắn hạn, vàng không có nhiều dư địa để phát triển và giá có thể giảm xuống 1.780 USD/ounce.