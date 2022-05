SmartBiz hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong làn sóng công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu để không bị "bỏ lại phía sau"

Chuyển đổi số là một khái niệm quen thuộc với nhiều doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0, đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19. Tuy nhiên, nhiều nhà quản trị vẫn còn rất dè dặt với việc chuyển đổi số, vì e ngại sự thay đổi hoàn toàn một hệ thống hay tổ chức sẽ ngay lập tức thay đổi tất cả mô hình của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tồn tại dưới hình thức vận hành truyền thống, tức là phụ thuộc vào năng lực con người mang tính thủ công có tính chất lặp lại thường mất thời gian, giảm hiệu suất làm việc, ngoài ra còn tiêu tốn không gian cho việc lưu trữ các tài liệu. Bên cạnh đó, việc quản lý và bảo trì tài sản theo mô hình cũ cũng phải phụ thuộc vào yếu tố nhân lực. Mặc dù mọi con số, dữ liệu đều được cập nhật trên hệ thống máy tính nhưng việc thu thập vẫn phải được thực hiện bằng con người. Quy trình này khiến doanh nghiệp mất thêm thời gian cho việc phải thường xuyên giám sát, kiểm tra để hạn chế sai sót. Chưa kể, khi có vấn đề rủi ro về nhân sự xảy ra, doanh nghiệp thường không kịp trở tay vì mọi quản lý vẫn đang được thực hiện bằng con người.

Chuyển đổi số, tự động hóa được nhiều doanh nghiệp quan tâm (Ảnh: Smartbiz).

Với những đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ lẻ thì việc quản lý sản xuất theo mô hình truyền thống có thể không quá ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ phát triển với thị trường cạnh tranh ngày một khốc liệt thì việc chậm trễ trong hoạt động quản lý, giám sát có thể khiến doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau.

SmartBiz - giải pháp hứa hẹn tạo đột phá doanh thu cho doanh nghiệp

Nhắc đến chuyển đổi số không thể không nhắc đến giải pháp SmartBiz IoT- một trong 3 yếu tố cơ bản của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Theo thống kê của State of The Market, 66% doanh nghiệp đi đầu hiện nay đang sử dụng IoT để đo lường rủi ro, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và cải thiện sự an toàn của nhân viên. Con số này cho thấy, giải pháp IoT góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp với những lợi thế tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả trong chuỗi cung ứng.

Trong đó, một trong những giải pháp về IoT tối ưu được các doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất hiện nay là giải pháp quản lý và bảo trì tài sản sản xuất SmartBiz.

Giải pháp quản lý và bảo trì tài sản sản xuất SmartBiz tích hợp IoT trên các tài sản sản xuất và nền tảng ERP vượt trội giúp số hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt gánh nặng quản lý, tạo doanh số bán hàng và dịch vụ khách hàng tốt hơn.

SmartBiz cung cấp thông tin giám sát hoạt động của tài sản theo thời gian thực.

Sự khác biệt lớn nhất của giải pháp là sự kết hợp giữa nền tảng ERP và IoT chặt chẽ, thay vì áp dụng từng giải pháp riêng lẻ. Điều này giúp kết nối mạnh mẽ, tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, giải pháp IoT thực hiện quá trình điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu từng tài sản và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống ERP. Dữ liệu tổng hợp được quản lý trên hệ thống ERP giúp doanh nghiệp phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, chính xác và chủ động giảm thiểu chi phí bảo trì và tránh các sự cố trong quá trình sản xuất.

SmartBiz cung cấp dữ liệu là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các phân tích tức thời, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất theo thời gian thực thay vì chờ đợi các báo cáo được tổng hợp thủ công. Đây cũng chính là điểm mạnh giúp SmartBiz trở thành giải pháp hàng đầu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

SmartBiz - giải pháp quản lý và bảo trì tài sản sản xuất SmartBiz IoT

Công ty Cổ phần Cầu trục và Thiết bị AVC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo thiết bị nâng hạ và cũng là một trong nhiều đơn vị đang sử dụng giải pháp quản lý và bảo trì tài sản sản xuất SmartBiz. Ông Hoàng Tư Khoa - Tổng giám đốc chia sẻ: "Trong xu thế chung chuyển đổi sang cuộc cách mạng 4.0 và ứng dụng số hóa, chúng tôi luôn nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp số hóa cho doanh nghiệp. Giải pháp SmartBiz mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc lượng hóa, khai thác sửa chữa và bảo trì toàn bộ máy móc, thiết bị trong nhà xưởng điều này giúp AVC tối ưu công đoạn sản xuất cũng như giảm chi phí sản xuất ra cọc bê tông cốt thép dự ứng lực. Thành phẩm là các cầu trục tích hợp biến tần cao cấp và chống rung lắc khi phanh cầu trục".

Giữa "làn sóng" IoT đang len lỏi trong từng huyết mạch của nền công nghiệp 4.0 thì việc nâng cấp hệ thống quản lý, thu thập dữ liệu bằng công nghệ AI đang là đòn bẩy đắc lực giúp doanh nghiệp vươn lên trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt sau bối cảnh đại dịch Covid-19. Giải pháp quản lý và bảo trì tài sản sản xuất SmartBiz được đánh giá là giải pháp tiềm năng, hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên "cú hích" giúp doanh nghiệp tăng trưởng đột phá.

Liên hệ chi tiết: https://sbiz.vn