Shopee tạo động lực tăng trưởng bán lẻ với chiến dịch khởi động “9.9 ngày siêu mua sắm”

Shopee vừa khởi động “9.9 ngày siêu mua sắm”, mở đầu mùa bán lẻ sôi động nhất năm. Với chuỗi ưu đãi quy mô lớn cùng các hoạt động mua sắm giải trí sôi động, sự kiện dự kiến nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều điểm chạm, tạo cơ hội để thương hiệu, nhà bán hàng và các đối tác tiếp thị liên kết gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Duy Khánh là gương mặt đồng hành cùng Shopee trong sự kiện “9.9 ngày siêu mua sắm - siêu nhanh, siêu rẻ” năm nay.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho biết: “Lễ hội mua sắm ngày 9/9 do Shopee khởi xướng từ lâu đã trở thành dấu mốc quen thuộc trên toàn khu vực. Bước vào năm hoạt động thứ 10 của Shopee tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu là nền tảng tiên phong trong việc kiến tạo chuỗi giá trị toàn diện cho các bên, gồm người dùng, nhà bán hàng cũng như các đối tác và nhà sáng tạo nội dung. Thông qua việc tái đầu tư liên tục vào nền tảng và hệ sinh thái, chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện lợi hơn cho cộng đồng”.

Gia tăng lợi ích cho người dùng qua chuỗi ưu đãi và hoạt động giải trí đặc sắc

Theo đó, trong ngày 9/9, vào các khung giờ 0h, 9h, 12h và 18h, Shopee mang đến loạt voucher Xtra giảm lên đến 3 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Bên cạnh đó, bộ sưu tập sản phẩm mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 11/9, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn” với các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4 giờ được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Xuyên suốt ngày 9/9, các tín đồ Shopee sẽ được trải nghiệm hàng loạt chương trình kết hợp mua sắm và giải trí, quy tụ dàn sao đình đám.

Không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, ngày 9/9 năm nay còn mở ra các trải nghiệm mua sắm giải trí sôi động. Mở đầu là chương trình ca nhạc “Sao live đỉnh chóp” diễn ra lúc 20h ngày 8/9. Chương trình sẽ mang đến nhiều bản hit (được yêu thích) quen thuộc cùng màn tái hợp được mong đợi của 365DABAND (Issac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Will), dưới sự dẫn dắt của host (người dẫn) Duy Khánh.

Tiếp theo, vào 12h ngày 9/9, “Sao thì sao” sẽ quy tụ bộ ba Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc vui nhộn mùa Trung Thu, đồng thời mang đến loạt ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Chuỗi livestream trên Shopee Live sẽ tiếp tục sôi động với sự góp mặt của dàn sao được yêu thích như Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala, Duy Best, Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn… mang đến cho khán giả trải nghiệm phong phú và đa dạng.

Hỗ trợ người bán và cộng đồng tạo sức bật tăng trưởng cho mùa mua sắm cuối năm

Đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Shopee đã tăng cường hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng thông qua các khóa tập huấn trực tuyến. Tại đây, người bán được tiếp cận kiến thức thực tiễn, giải đáp trực tiếp về các dịch vụ tối ưu trải nghiệm người mua, kỹ năng vận hành kênh Shopee Live và Shopee Video để gia tăng doanh thu. Bên cạnh đó, bộ tài liệu chuyên đề Quản lý và thực thi thuế trên sàn thương mại điện tử cũng được đội ngũ chuyên gia của Shopee phát hành miễn phí cho cộng đồng người bán.

Học viện Shopee (Shopee Uni) tổ chức đa dạng chương trình hỗ trợ người bán trước thềm ngày 9/9.

Song song, sàn tiếp tục triển khai các sáng kiến hỗ trợ nhà bán hàng địa phương trong tháng 9, nổi bật như Bán hàng toàn cầu (SIP), Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling) hay chuỗi livestream “Lan tỏa hương vị Việt”, nhằm quảng bá các sản phẩm “made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong dịp này, Shopee đánh dấu gần một năm hợp tác chiến lược cùng YouTube Shopping, mở rộng cơ hội tăng trưởng cho cộng đồng đối tác tiếp thị liên kết trên khắp cả nước. Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể nhận mức hoa hồng độc quyền lên đến 20% từ Shopee trong ngày 9/9, cùng cơ hội hợp tác trải nghiệm sản phẩm mới từ các thương hiệu hàng đầu. Người dùng cũng được hưởng lợi với loạt voucher giảm đến 2 triệu đồng dành riêng cho nội dung gắn thẻ sản phẩm trên YouTube.

Độc giả có thể tải ứng dụng Shopee và tận hưởng loạt ưu đãi từ sự kiện “9.9 ngày siêu mua sắm” tại https://shopee.vn/m/99