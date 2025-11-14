SHB công bố chương trình "Gieo hạnh phúc" nhân dịp sinh nhật 32 tuổi

Chương trình "Gieo hạnh phúc" hướng đến mục tiêu hiện thực hóa những mong ước bình dị của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những điều ước đơn giản như hộp bút hay áo ấm được đăng tải trên trang sự kiện trực tuyến để kêu gọi cộng đồng cùng trao đi. Tháng 11, những “Chuyến xe hạnh phúc” dừng tại ba điểm, mang niềm vui đến cho gần 300 em nhỏ.

Hành trình cùng SHB “Gieo hạnh phúc” - lan tỏa yêu thương và hiện thực hóa những ước mơ giản dị của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh: SHB).

Nhân viên SHB trao tận tay những phần quà nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương đến các em nhỏ (Ảnh: SHB).

Nơi hạnh phúc được gieo mầm

Hành trình “Gieo hạnh phúc” của SHB đi qua 3 địa điểm, mỗi nơi là một câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc, những ước mơ nhỏ bé được chắp cánh bằng tình yêu thương.

Từ yêu thương được trao đi đến nụ cười trong trẻo được nhận lại, hành trình “Gieo hạnh phúc” của SHB trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết (Ảnh: SHB).

Mái ấm Vinh Sơn (Lạng Sơn), nơi 32 em khuyết tật tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày bên bảy “dì” dòng Đaminh. Có những em đã ở đây suốt 16 năm, từ ngày mái ấm thành lập, lớn lên trong vòng tay các dì - những người vừa là mẹ, vừa là cô giáo.

Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Chùa Long Thọ (Huế), nơi những em nhỏ tự kỷ được sống trong vòng tay chăm sóc, và những em nhỏ mất đi giọng nói, không thể nghe những âm thanh cuộc sống. Các em được sống trong thế giới sắc màu, và nét vẽ trở thành ngôn ngữ riêng giúp các em bộc lộ cảm xúc, ước mơ và được lắng nghe.

Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ là nơi cưu mang những em nhỏ mồ côi, bị ảnh hưởng chất độc da cam, nơi hạnh phúc của các em hiện lên qua hình ảnh các “cô nuôi” tận tụy chăm lo từng giấc ngủ, từng bước đi đầu đời.

Có những người trưởng thành lớn lên từ nơi đây đã quay lại để tiếp tục chăm sóc những mảnh đời nhỏ bé hơn, như hạt mầm yêu thương được gieo rồi nảy nở không ngừng.

Các em tự vẽ lên những bức tranh trong “khu vườn điều ước” của mình (Ảnh: SHB).

Trên website dự án “Gieo hạnh phúc” của SHB, "khu vườn điều ước" trưng bày những bức vẽ tay hồn nhiên, gửi gắm khát khao về một cuộc đời trọn vẹn và mời gọi cộng đồng cùng "gieo" hạt mầm hạnh phúc.

“Gieo hạnh phúc” - dấu gạch nối yêu thương

“Gieo hạnh phúc” là điểm chạm mỗi người có thể lắng nghe câu chuyện thật, cảm nhận những mong ước giản đơn của từng em nhỏ và chung tay biến điều đó thành hiện thực.

Tại đây, những trái tim yêu thương từ cộng đồng, xã hội có thể tham gia vào hành trình gieo hạnh phúc chỉ với 3 bước đơn giản:

Bước 1: Ghé thăm khu vườn điều ước - nơi hàng trăm em nhỏ chia sẻ những mong ước giản dị như một đôi giày mới, một cây đàn, một quyển truyện tranh…

Bước 2: Gieo niềm vui nhỏ xinh khi đăng ký thực hiện điều ước của một em nhỏ. (Lưu ý, mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tặng quà cho một em để đảm bảo mọi điều ước đều được sẻ chia công bằng).

Bước 3: Gieo hạnh phúc khổng lồ khi cùng đóng góp tinh thần và vật chất để SHB thực hiện các hoạt động thiện nguyện lớn hơn tại ba điểm dừng - từ xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo sân chơi đến tổ chức các lớp năng khiếu cho các em.

Với mỗi hành động nhỏ, người tham gia sẽ góp thêm một “hạt giống hạnh phúc” vào cây hạnh phúc cộng đồng tại “Gieo hạnh phúc”.

“Gieo hạnh phúc” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cách SHB khẳng định triết lý phát triển: Ngân hàng không chỉ tạo giá trị tài chính, mà còn kiến tạo giá trị tinh thần, vì một xã hội hạnh phúc và bền vững hơn.

Độc giả quan tâm có thể truy cập Gieo hạnh phúc để cùng SHB hiện thực hóa các điều ước của các em nhỏ quanh mình, trao đi niềm vui và tiếp thêm hi vọng cho ngày mai.