Sếp Thế Giới Di Động muốn bán 2 triệu cổ phiếu, dự thu 170 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông báo về giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu của lãnh đạo. Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1% vốn.

Mục đích của giao dịch là tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (công ty con của Thế Giới Di Động). Ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng đang là Tổng giám đốc Điện Máy Xanh.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đang ở mức 84.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 170 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh sẽ thực hiện IPO trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Quy mô chào bán tối đa dự kiến 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,3% vốn điều lệ, với giá chào bán không thấp hơn 16.163 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu về dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.