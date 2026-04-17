Cổ phiếu Thế Giới Di Động bất ngờ tăng kịch trần trước ngày họp cổ đông

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/4, cổ phiếu MWG của "đại gia" bán lẻ Thế Giới Di Động bất ngờ tăng hết biên độ, lên 86.900 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này còn dư mua giá trần gần 5,5 triệu cổ phiếu; ghi nhận thanh khoản hơn 15 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng gần 195 tỷ đồng.

Cổ phiếu công ty bán lẻ đột ngột tăng trần, góp ảnh hưởng lớn đến thị trường trước phiên họp đại hội cổ đông diễn ra vào ngày mai (18/4). Theo tờ trình đại hội, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 30% so với năm trước.

Đồng thời, công ty có kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến được chia thành 2 đợt vào quý III và IV năm nay.

Tuy nhiên, đà tăng của MWG là chưa đủ để nâng đỡ chỉ số trong ngày thị trường điều chỉnh. VN-Index vẫn giảm 2,66 điểm, về 1.817,17 điểm. Áp lực gia tăng ở nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup, gồm VHM, VIC. Trong đó, VHM giảm 5,17%, lấy đi của chỉ số hơn 4,5 điểm. Diễn biến này trái ngược so với 2 phiên giao dịch liền trước, khi chính những mã này là đà tăng đưa VN-Index vươn lên vượt 1.800 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 181 tỷ đồng trong phiên này. Cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất, sau đó tới MWG, MSN, FPT, VPI. Ngược lại, một số cổ phiếu bị bán ròng như VIX, CII, VJC, TCH, SSI, VNM...